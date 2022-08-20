Франция вводит новые правила пребывания для беженцев из Украины — Finance.ua
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Франция вводит новые правила пребывания для беженцев из Украины

Личные финансы
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Украинские беженцы во Франции, получившие статус временной защиты с отметкой «бенефициар временной защиты», обязаны обновиться в этом статусе через 6 месяцев после получения разрешения.
Об этом сообщает VisitUkraine.today.
Только тогда они смогут снова получать все причитающиеся им выплаты и пользоваться льготами.
Как обновить право на жительство?
Чтобы обновить свой статус защиты во Франции, следует обратиться в префектуру департамента по месту жительства. Обращаться в префектуру, выдавшую первый документ на жительство, не обязательно.
Запрос на продление вида на жительство должен быть подан в срок от трех недель до трех дней до истечения срока его действия. Обращаться раньше трех недель не стоит, потому что префектура просто не рассмотрит ваш запрос.
В местные органы власти нужно взять с собой следующие документы:
  • документы, подтверждающие ваш гражданский статус и ваше гражданство и старую версию документа о временной защите;
  • документальное подтверждение адреса, имеющее дату не позднее трех месяцев. Если вы арендуете жилье не сами, вам понадобится Attestation d’hébergement;
  • документ, подтверждающий изменение вашей социальной ситуации (например, трудовой договор);
  • документы на ваших детей (если есть).
Как не потерять выплаты?
Параллельно с восстановлением вида на жительство префектура предоставит вам форму. Ее затем нужно отправить по электронной почте или почтовым письмом в территориальную дирекцию французского Управления иммиграции и интеграции (OFII).
При отправке документов обычной почтой необходимо указать на конверте Renouvellement ADA Ukraine.
К заполненной форме с датой и подписью следует добавить копии новых свидетельств на временное проживание всех совершеннолетних членов семьи и копии подтверждающих документов для всех ресурсов/средств, полученных по прибытии во Францию ​​(если таковые были). Неполные досье обработаны не будут. Если вы не отправите указанную форму с подтверждающими документами в OFII, ваши выплаты будут прерваны.
По материалам:
Finance.ua
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