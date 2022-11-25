Франция посылает Украине 100 мощных генераторов — Finance.ua

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Франция посылает Украине 100 мощных генераторов

Энергетика
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Франция посылает Украине 100 мощных генераторов
Франция посылает Украине 100 мощных генераторов
Франция отправила в Украину 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.
«100 французских генераторов уже на пути в Украину. Напоминаем, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями», — написала Колонна в Twitter.
«В ответ на призыв Украины Министерство Европы и иностранных дел транспортирует в Румынию 100 генераторов мощностью от 50 до 100 кВт. В ближайшие дни эти генераторы будут переданы украинским властям», — говорится в заявлении французского МИД.
Этот транспорт, организованный Центром кризисной поддержки и поддержки Министерства Европы и иностранных дел, пользуется поддержкой механизма гражданской защиты Европейского Союза и является частью операции по отправке более 500 генераторов в нескольких странах ЕС, отметили в ведомстве.
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Эта новая помощь в области энергетики дополняет разнообразные поставки генераторов электроэнергии, сделанные с начала войны. Из Франции в Украину и Молдову уже отправлено 85 генераторов", — говорится в заявлении.
Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал ранее, что через 1-2 дня всех абонентов Украины могут перевести из аварийных отключений электроэнергии на плановые заявки по восстановлению нормального режима работы атомных электростанций.

Можно ли оставить без света Украину 💡

По материалам:
suspilne.media
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