Франция посылает Украине 100 мощных генераторов — Finance.ua

Франция посылает Украине 100 мощных генераторов Сегодня 16:14 — Энергетика

Франция посылает Украине 100 мощных генераторов

Франция отправила в Украину 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

«100 французских генераторов уже на пути в Украину. Напоминаем, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями», — написала Колонна в Twitter.

«В ответ на призыв Украины Министерство Европы и иностранных дел транспортирует в Румынию 100 генераторов мощностью от 50 до 100 кВт. В ближайшие дни эти генераторы будут переданы украинским властям», — говорится в заявлении французского МИД.

Этот транспорт, организованный Центром кризисной поддержки и поддержки Министерства Европы и иностранных дел, пользуется поддержкой механизма гражданской защиты Европейского Союза и является частью операции по отправке более 500 генераторов в нескольких странах ЕС, отметили в ведомстве.

Эта новая помощь в области энергетики дополняет разнообразные поставки генераторов электроэнергии, сделанные с начала войны. Из Франции в Украину и Молдову уже отправлено 85 генераторов", — говорится в заявлении.

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал ранее, что через 1-2 дня всех абонентов Украины могут перевести из аварийных отключений электроэнергии на плановые заявки по восстановлению нормального режима работы атомных электростанций.

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