Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности — Finance.ua
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Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности

Энергетика
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7 декабря Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
"Украинские энергетики держат второй фронт в этой войне с россией — энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются — беспрецедентны. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна.
И мы благодарим Францию за поддержку и в частности эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму", — заявил замминистра Фарид Сафаров.
По словам первого советника посольства Франции в Украине Бенжамена Рорига, Франция начала организовывать отправку гуманитарной помощи в Украину уже в первые недели полномасштабной войны.
Всего на сегодняшний день было сформировано 32 гуманитарных груза для Украины, которые включают и помощь для энергетического сектора.
По материалам:
Економічна Правда
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