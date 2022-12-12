Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности — Finance.ua

Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности Сегодня 09:14 — Энергетика

7 декабря Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Украинские энергетики держат второй фронт в этой войне с россией — энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются — беспрецедентны. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна.

И мы благодарим Францию за поддержку и в частности эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму", — заявил замминистра Фарид Сафаров.

По словам первого советника посольства Франции в Украине Бенжамена Рорига, Франция начала организовывать отправку гуманитарной помощи в Украину уже в первые недели полномасштабной войны.

Всего на сегодняшний день было сформировано 32 гуманитарных груза для Украины, которые включают и помощь для энергетического сектора.

Економічна Правда По материалам:

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