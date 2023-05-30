Франция открывает первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей — Finance.ua

Франция открывает первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей
Сегодня Франция запускает свое первое производство аккумуляторов для электромобилей; это значительный шаг в развитии промышленного сектора, где доминирует Китай.
Об этом сообщает France24.
«Гигапредприятие» в городе Бии-Беркло принадлежит Automotive Cells Company, созданной французским энергетическим гигантом TotalEnergies, немецким концерном Mercedes-Benz, а также американско-европейским автопроизводителем Stellantis, производящим автомобили известных брендов, в частности Peugeot, Fiat и Chrysler.
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Как отмечается, производство на заводе площадью в шесть футбольных полей должно начаться уже этим летом.
Развитие аккумуляторной промышленности лежит в основе плана «реиндустриализации» Франции президента Эммануэля Макрона, причем в течение следующих трех лет на севере страны должно заработать еще несколько подобных заводов.
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