Франция — один из ведущих иностранных работодателей в рф: всего 5% компаний покинули российский рынок Вчера 23:40 — Мир

Франция — один из ведущих иностранных работодателей в рф: всего 5% компаний покинули российский рынок

По состоянию на 15 сентября 2022 года около 40% сотрудников французских компаний в россии уже покинули свои места работы из-за полного выхода всего 8 крупных компаний. Речь идет о Renault, Societe Generale, Publicis Groupe, Schneider Electric, Thales/Gemalto, Delfingen, Rexel и Sodexo.

Об этом свидетельствуют данные KSE Institute.

Эти компании генерировали 28% выручки, имели 35% инвестированного в страну капитала из всех 157 французских компаний в рф. На этом этапе не более половины (51%) французского бизнеса остается на российском рынке, 17% — несколько ограничивает деятельность, 27% — получается и только 5% — полностью покинули рф.

Остаются на рынке россии Auchan, Leroy Merlin, Lactalis, Danone, Bonduelle, Lacoste, L’occitane, L’Oreal, Yves Rocher, Clarins, Servier Laboratories, Sanofi, Ipsen, BlaBlaCar, FM Logistic и т.д.

По состоянию на 18 сентября компании, вышедшие из рф, имели не менее 248,4 тыс. персонала, $25,4 млрд годового дохода. Бизнес, объявивший о полном выходе, насчитывал 147,5 тыс. сотрудников и $34,2 млрд дохода. На ушедших из россии работало 167,5 тыс. человек, а годовой доход достигал $63,8 млрд.

Следует отметить, что Франция является одним из ведущих иностранных работодателей в россии, уступая только США (около 400 тыс. человек) и опережая Германию (около 150 тыс. человек). По итогам прошлого года 157 крупнейших французских компаний обеспечили работой более 245 тыс. россиян и получили $26 млрд дохода.

Кроме того, в 2021 году россия была седьмым по величине рынком Франции за пределами ЕС, а экспорт на российский рынок достиг €5,2 млрд.

УБР По материалам:

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