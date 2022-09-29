Франция начнет строительство ядерных заводов нового поколения до 2027 года — Finance.ua
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Франция начнет строительство ядерных заводов нового поколения до 2027 года

Энергетика
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Франция начнет строительство своих первых ядерных реакторов нового поколения до мая 2027 года.
Об этом сообщает BFM TV.
Правительство планирует построить не менее шести новых «европейских реакторов под давлением», заменив существующие объекты, срок эксплуатации которых подходит к концу 2030 года, сообщил французский телеканал BFM TV.
В рамках усилий, направленных на то, чтобы поставить страну на путь климатической нейтральности, французское правительство планирует потратить около 51,7 млрд евро (49,7 млрд долларов).
Французская газета Le Figaro сообщила, что реакторы нового поколения могут быть введены в эксплуатацию до 2035 года.
Правительство уже давно пытается разрешить энергетический кризис в стране. Оно ускорило строительство солнечных и морских ветряных электростанций, а также активизировало усилия по переходу на возобновляемые источники энергии.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее пообещал построить восемь атомных электростанций нового поколения в соответствии с законом о климате.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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