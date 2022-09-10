Франция меняет условия для украинских беженцев: что нужно успеть сделать — Finance.ua

Франция меняет условия для украинских беженцев: что нужно успеть сделать Сегодня 15:34

Процедура повторной регистрации позволит снова пользоваться уже привычными льготами и получать выплаты во Франции, иметь в этой стране доступ к медицине, образованию и право на работу.

По последним данным Агентства ООН по делам беженцев, с момента полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля во Франции зарегистрировали 96 520 украинских беженцев. Всем им нужно заново пройти регистрацию.

Украинские беженцы, которые переехали во Францию из-за войны и уже получали ранее временный вид на жительство с указанием «бенефициар/получатель временной защиты», должны восстановить этот статус через шесть месяцев после получения такого разрешения.

Чтобы продлить вид на жительство, беженцы должны обратиться в префектуру по месту жительства. Однако подавать заявление в именно той префектуре, где был выдан первый документ о проживании, необязательно. Запрос необходимо подать в срок от трех недель до трех дней до истечения срока его действия.

Также не стоит подавать заявление раньше срока, в префектуре их просто не будут рассматривать.

Какие документы нужны для повторной регистрации?

В префектуру по месту жительства необходимо предоставить такие документы:

Документы, подтверждающие украинское гражданство, а также предыдущий документ о том, что у вас есть статус временной защиты;

Подтверждение адреса проживания, датированного днем не старше трех месяцев. Если вы не арендуете квартиру, вам потребуется Attestation d’hébergement — так называемое свидетельство о проживании;

Любой документ, подтверждающий изменение социального положения во время пребывания во Франции — при наличии (например, трудовой договор, если вы уже нашли работу в стране).

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