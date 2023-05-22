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Франция хочет немедленно построить крупнейший в Европе завод солнечных панелей

Фондовый рынок
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Франция хочет немедленно построить крупнейший в Европе завод солнечных панелей
Франция хочет немедленно построить крупнейший в Европе завод солнечных панелей
Европейское производство зеленой энергии в скором времени выйдет на новый уровень. Содействовать этому должен новый завод солнечных панелей, который появится во Франции.

Новый завод: какая мощность и почему такая спешка

Строительством новой фабрики производства солнечных панелей будет заниматься компания Holosolis. Известно, что он будет на 70% больше текущего лидера в Европе.
Старт работы фабрики намечен на 2025 год, а годовой объем изготовленных фотоэлектрических модулей должен составлять 10 миллионов в год. Проектная мощность — 5 ГВт в год.
Чтобы автомобиль прослужил как можно дольше, важно использовать не только качественные жидкости для его обслуживания, но и оригинальные детали. Только до 30 июня можно приобрести запчасти ходовой группы Škoda со скидкой 20%, чтобы всегда оставаться на ходу.
Сообщается, что строительство масштабного завода солнечных панелей должно снизить энергозависимость от Китая. Для сравнения: доля китайских панелей на мировом рынке сейчас составляет 80%, в то время как европейским удалось занять лишь 3% рынка.
Новый завод будет расположен в городе Саргемин, на нем планируют трудоустроить 1700 человек.
Мы будем производить наиболее энергоэффективные модули с использованием новейших фотоэлектрических технологий и с наименьшим углеродным следом. Масштабирование и автоматизация линии позволит конкурировать по цене с мировыми гигантами отрасли, заверил гендир компании Ян Джейкоб Бум-Вичерс.
Напомним, ЕС бросает все силы на возобновляемые источники энергии, чтобы избавиться от потребности покупать энергоносители у россии.
По материалам:
Телеканал 24
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