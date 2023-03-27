Франция доставила в Украину 183 тонны энергетического оборудования — Finance.ua
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Франция доставила в Украину 183 тонны энергетического оборудования

Энергетика
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Франция с августа 2022 года до сегодняшнего дня доставила в Украину 22 груза энергетического оборудования общим весом 183 тонны в качестве гуманитарной помощи.
Среди оборудования — генераторы разной мощности, автоматические выключатели, спецодежда, разъемы, осветительные приборы, химическая продукция, газовое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.
При этом в марте этого года было передано 1389 конвекторов и 11 генераторов от французской общественной организации «Электричества без границ».
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«Мы благодарим Францию за помощь энергетическому сектору Украины. Полученное оборудование используется для скорейшего восстановления электро- и газоснабжения тысячам украинских семей. Это вклад наших французских партнеров не только в восстановление украинской энергосистемы, но и в энергетическую безопасность Европы», — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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