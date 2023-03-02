Франция арестовала виллу российского олигарха и заблокировала ее продажу — Finance.ua

Франция арестовала виллу российского олигарха и заблокировала ее продажу Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Франция арестовала виллу российского олигарха и заблокировала ее продажу

Во Франции арестовали виллу российского олигарха и заблокировали ее перепродажу с целью попытки обхода наложенных на него санкций со стороны Евросоюза.

Об этом сообщает Le Monde

Вилла стоимостью 23 млн евро, расположенная в Сен-Жан-Кап-Ферра на юго-востоке Франции, была арестована по запросу магистратов Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO).

Считается, что здание принадлежит руководителю Магнитогорского меткомбината Виктору Рашникову.

Три объекта недвижимости, связанные с Рашниковым, на Французской Ривьере были арестованы после того, как он попал под санкции. Вскоре после включения олигарха в санкционный пакет управляющая компания попыталась продать недвижимость.

Все объекты недвижимости принадлежали швейцарской компании, которая, в свою очередь, была в управлении панамской фирмы. Французское подразделение финансовой разведки TRCFIN было уведомлено о продаже виллы, произошедшей вскоре после вторжения россии в Украину.

Сама вилла и выручка от продажи теперь находятся в руках Агентства Министерства юстиции по управлению и возвращению арестованных и конфискованных активов (AGRASC). В случае решения суда они могут быть окончательно конфискованы правительством.

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