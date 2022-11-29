Foxconn повысила зарплаты работникам на заводе в Китае из-за протестов — Finance.ua

Foxconn повысила зарплаты работникам на заводе в Китае из-за протестов Сегодня 03:14 — Мир

Foxconn повысила зарплаты работникам на заводе в Китае из-за протестов

Тайваньская Foxconn временно подняла зарплаты работникам в китайском Чжэнчжоу на крупнейшем заводе, где собирают iPhone. Зарплату увеличат на $1800 после увольнения 20 000 рабочих на фоне протестов. При этом уволившимся выплатили $1400.

Об этом сообщило агентство Bloomberg

Foxconn повысил зарплаты действующим сотрудникам завода в Китае на декабрь и январь, чтобы сохранить количество работников. Предприятие — крупнейший в мире производитель последних моделей iPhone.

Повышение зарплаты будет касаться тех, кто устроился на завод до начала ноября 2022 года.

Как сообщалось ранее, в ноябре на заводе в Чжэнчжоу работники устроили протесты из-за невыплаты сверхурочных и жестких правил карантина из-за COVID-19.

Компания извинилась перед сотрудниками, а желающим уволиться предложила $1400 компенсации.

На предложение согласились 20 000 человек из 200 000 общего штата, рассказал источник Reuters.

По его словам, это новички, набранные после значительных «ковидных» увольнений, которые пока не приступили к работе на производстве.

Беспорядки на заводе в Чжэнчжоу, вероятно, приведут к сокращению производства почти на 6 млн единиц iPhone Pro в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на источник на производстве. По словам источника, ситуация на заводе остается нестабильной. Многое будет зависеть от того, как быстро Foxconn сможет вернуть людей на сборочные конвейеры.

В середине ноября аналитики Morgan Stanley сократили оценку выпуска iPhone Pro в текущем квартале на 6 млн штук. По самому худшему сценарию, Foxconn рискует потерять до 36% выручки от iPhone, или 20% от общей за квартал.

Напомним, в октябре 2022 года Bloomberg сообщал, что сотрудники массово покидают завод в Чжэнчжоу на фоне введения карантина из-за вспышки CОVID-19. После этого руководство предприятия и местные власти пообещали увеличить заработную плату и улучшить условия труда.

Foxconn начал новую кампанию по набору персонала, в результате которой набрали более 100 000 человек. Сначала новым сотрудникам обещали заплатить премию в размере 3000 юаней (около $420), если они проработают 30 дней, и еще столько через 60 дней. Протест на заводе вспыхнул, когда работникам сообщили, что выплаты будут отложены на следующий год: причем первую проведут 15 марта, а вторую — в мае.

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