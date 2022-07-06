Форвард банк прокомментировал информацию об аресте активов — Finance.ua
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Форвард банк прокомментировал информацию об аресте активов

Фондовый рынок
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Во вторник, 5 июля, стало известно, что СБУ наложила арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора. Украинские СМИ сообщали, что речь шла о «Банке Форвард». Однако в финучреждении опровергают эту информацию.
Об этом говорится на сайте Форвард Банка.
«Банк имеет достаточный запас ликвидности и выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами. Банк не располагает документами, подтверждающими опубликованную в ряде СМИ информацию о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права банка и считает такие заявления безосновательными», — сказано в сообщении.
Как отмечается, банк ведет постоянный мониторинг деловых отношений/денежных операций клиентов по выявлению фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным методом, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
«В случае выявления подозрительных операций банк оперативно принимает все необходимые меры, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины», — добавляют в финучреждении.
Форвард Банк отмечает, что полученная прибыль банка в полном объеме остается в Украине и направляется на повышение надежности банка посредством увеличения капитала.

Справка Financce.ua:

  • по состоянию на 1 июля 2022 г. портфель средств клиентов составляет 1,739 млрд грн; чистый кредитный портфель (с учетом резервов) — 1,514 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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