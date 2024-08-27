Форум «Украина 2024. Независимость»: о каких экономических показателях говорили — Finance.ua

Форум «Украина 2024. Независимость»: о каких экономических показателях говорили Сегодня 18:30

Форум «Украина 2024. Независимость»: о каких экономических показателях говорили, president.gov.ua

Во вторник, 27 августа, в Киеве прошел форум «Украина 2024. Независимость» с участием руководителей государственных институций.

Finance.ua собрал основную информацию на экономические и финансовые темы, прозвучавшие во время события.

Принцип «Воюй или работай»

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о четырех шагах правительства для сбора дополнительных средств на оборону, среди которых введение принципа «Воюй или работай», который должен вывести рынок труда из тени.

Инвестиции в оборонную индустрию

Министр обороны Рустем Умеров в ходе панельной дискуссии рассказал, что Министерству обороны удалось разработать долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование в армии, наладить работу с антикоррупционными органами, создать закупочные агентства, а также инвестировать 7 миллиардов долларов в оборонную промышленность.

Рынок децентрализованной генерации для бизнеса

Энергетика, как и финансирование оборонных потребностей, социальных расходов, путь в ЕС и НАТО и реализация соответствующих реформ являются вызовами, которые сейчас стоят перед Украиной. Шмыгаль назвал три ключевых вектора работы в этом направлении, среди которых развитие рынка децентрализованной генерации для бизнеса.

Защита энергообъектов Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также рассказал, сколько денег выделило государство на строительство двух уровней защиты энергообъектов. По его словам, речь идет о десятках миллиардов гривен.

Транзит газа из рф

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума, Украина не будет продлевать договор на транзит российского газа — на этом поставлена ​​точка. Однако власти готовы рассматривать запросы от европейских компаний.

Количество рабочих мест, необходимых для выживания Украины

С началом полномасштабного вторжения Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики, нашего ВВП. Сегодня, для того, чтобы поддерживать наших военных, нам требуется наличие не менее 10 миллионов рабочих мест", — заявил государственный деятель.

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