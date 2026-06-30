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Ford вернул на работу опытных инженеров после того, как ИИ не оправдал надежд

Технологии&Авто
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Ford "все больше полагался на автоматизированные системы контроля качества", однако результаты оказались неутешительными
Ford "все больше полагался на автоматизированные системы контроля качества", однако результаты оказались неутешительными
Руководство Ford сообщило, что компания наняла 350 опытных инженеров — некоторые из них — бывшие сотрудники, а другие раньше работали у поставщиков. На такой шаг последовали после того, как искусственный интеллект и автоматизированные системы не смогли обеспечить желаемый уровень качества.

Компания вернула технических специалистов

По словам операционного директора компании Кумара Галхотры, Ford «все больше полагался на автоматизированные системы контроля качества», однако результаты оказались неутешительными. Поэтому компания вернула технических специалистов, и теперь эти специалисты обнаруживают слабые места еще до того, как деталь попадет на заводской конвейер, пишет TechCrunch.
Чарльз Пун, вице-президент Ford по инжинирингу автомобильного оборудования, добавил: «Мы ошибочно полагали, что одного лишь внедрения искусственного интеллекта и загрузки наших требований к дизайну будет достаточно для создания высококачественного продукта».

Компания не отказывается от ИИ

Но это не значит, что Ford полностью отказывается от своих планов по ИИ. Вместо этого компания привлекает возвращенных на работу сотрудников — которых называют «седобородыми» инженерами — для обучения младшего персонала и перепрограммирования инструментов ИИ.
Решение о повторном найме персонала оказалось оправданным. Генеральный директор Ford Джим Фарли отметил, что это привело к сокращению расходов на гарантию и отзыв продукции, «что буквально создало для Ford финансовый попутный ветер в размере сотен миллионов долларов в вопросе оптимизации расходов».
Автопроизводитель также занял первое место среди основных брендов в первоначальном опросе качества JD Power.
По материалам:
dev.ua
ИИРаботаТехнологии
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