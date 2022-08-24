Ford сокращает 3000 рабочих мест в рамках перехода к производству электромобилей — Finance.ua

Ford сокращает 3000 рабочих мест в рамках перехода к производству электромобилей 24.08.2022, 00:37 — Фондовый рынок

Ford сокращает 3000 рабочих мест в рамках перехода к производству электромобилей

Компания Ford Motor Co. сократит в общей сложности 3000 штатных и контрактных рабочих мест преимущественно в Северной Америке и Индии в рамках реструктуризации, чтобы догнать Tesla Inc в гонке разработок программно-управляемых электромобилей.

Об этом пишет Reuters

Генеральный директор Ford Джим Фарли в течение нескольких месяцев говорил, что, по его мнению, у автопроизводителя слишком много людей, и недостаточно его сотрудников имеют навыки, необходимые при переходе автомобильной промышленности на электромобили и цифровые услуги.

В компании сообщили, что «реорганизуют и упрощают функции во всем бизнесе». Сокращение персонала коснется всех подразделений компании, более подробную информацию сотрудникам обещали предоставить в конце этой недели.

В электронном письме сотрудникам говорится, что структура расходов компании «неконкурентоспособна по сравнению с традиционными и новыми конкурентами».

Акции Ford упали на 4,8% на Уолл-стрит.

Рост цен на аккумуляторы, сырье и доставку оказывает дополнительное давление на Ford и других автопроизводителей. Однако Ford придерживается своего прогноза прибыли на весь год, несмотря на более высокие расходы на $3 млрд из-за инфляции.

Как и у других авторитетных автопроизводителей, Ford имеет рабочую силу, преимущественно нанятую для поддержки линейки продуктов с традиционной технологией сгорания. В дальнейшем руководство компании наметило для Ford стратегию разработки широкой линейки электромобилей. Как и Tesla, Ford хочет получать больше прибыли благодаря услугам, зависящим от цифрового программного обеспечения и подключения.

В этом году прибыль Tesla до уплаты налогов превысила показатели Ford, и Фарли прямо заявил о необходимости сокращения расходов.

Компания-конкурент General Motors Co. в конце 2018 года приняла меры по сокращению 14 000 рабочих мест, готовясь ускорить реализацию своей стратегии производства электромобилей.

Североамериканские предприятия Ford, GM и Stellantis столкнутся с новой трудовой проблемой в следующем году, когда начнут переговоры о заключении контракта с профсоюзом United Auto Workers, представляющим американских заводских рабочих.

Лидеры UAW выразили обеспокоенность тем, что электромобили будут означать меньшее количество рабочих мест на производстве.

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