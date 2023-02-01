Ford снизил цены на Mustang Mach-E — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ford снизил цены на Mustang Mach-E

Технологии&Авто
22
Ford снизил цены на Mustang Mach-E
Ford снизил цены на Mustang Mach-E
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел на $5,9 тыс. через несколько недель после того, как Tesla объявила о снижении цен на свою продукцию на 20% во всем мире.
Об этом сообщает Reuters.
В то же время американский автопроизводитель сообщил о значительном расширении производства этой модели.
Размер скидки на электрический Mustang зависит от комплектации. Стоимость стандартного Mach-E начинается с $45 995, что на $900 меньше, чем в предыдущем прайсе. В зависимости от комплектации стоимость Mustang Mach-E упала максимум на 8%. При этом доплата за аккумулятор с увеличенным запасом хода снизилась на 19%.
В то же время, в руководстве Форда заявили, что Mach-E не был прибыльным продуктом, даже до снижения цен. Следовательно, СМИ считают, что действия Ford откровенно направлены на прямую конкуренцию с Tesla.
Генеральный директор Ford Джим Фарли еще в прошлом году отмечал, что Ford стремится занять место Tesla как лидера продаж электромобилей.
В 2022 году американский автоконцерн выпустил почти 39,5 тыс. электрических Mustang, годом ранее он произвел 27,1 тыс. этих автомобилей.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
t4
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.