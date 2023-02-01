Ford снизил цены на Mustang Mach-E — Finance.ua

Ford снизил цены на Mustang Mach-E
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел на $5,9 тыс. через несколько недель после того, как Tesla объявила о снижении цен на свою продукцию на 20% во всем мире.
Об этом сообщает Reuters.
В то же время американский автопроизводитель сообщил о значительном расширении производства этой модели.
Размер скидки на электрический Mustang зависит от комплектации. Стоимость стандартного Mach-E начинается с $45 995, что на $900 меньше, чем в предыдущем прайсе. В зависимости от комплектации стоимость Mustang Mach-E упала максимум на 8%. При этом доплата за аккумулятор с увеличенным запасом хода снизилась на 19%.
В то же время, в руководстве Форда заявили, что Mach-E не был прибыльным продуктом, даже до снижения цен. Следовательно, СМИ считают, что действия Ford откровенно направлены на прямую конкуренцию с Tesla.
Генеральный директор Ford Джим Фарли еще в прошлом году отмечал, что Ford стремится занять место Tesla как лидера продаж электромобилей.
В 2022 году американский автоконцерн выпустил почти 39,5 тыс. электрических Mustang, годом ранее он произвел 27,1 тыс. этих автомобилей.
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