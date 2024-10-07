Ford презентовал полноразмерный внедорожник Expedition (фото, видео) — Finance.ua
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Ford презентовал полноразмерный внедорожник Expedition (фото, видео)

Технологии&Авто
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Ford презентовал полноразмерный внедорожник Expedition (фото, видео)
Ford презентовал полноразмерный внедорожник Expedition (фото, видео)
Самый большой внедорожник в линейке Ford сменил поколение, ставшее пятым в его истории. Речь идет о модели Expedition. Она выйдет на рынок весной 2025 года, а прием заказов будет открыт в конце октября. Стартовый ценник обещан на уровне 61 тысячи долларов.
Отличить новое поколение Expedition от предшественника можно по широкой радиаторной решетке с более чистым дизайном, которая визуально сочетается с большими фарами с С-образными ДХО. У этого Ford также новые бамперы и другие задние фонари, а также защита днища и 20-дюймовые диски колеса (они за доплату могут быть 24-дюймовыми). Помимо стандартной версии модели предложат удлиненную Max и Tremor для любителей поездок по бездорожью.
Ford презентовал полноразмерный внедорожник Expedition (фото, видео)
Со сменой поколения габариты внедорожника не изменились. Дляна стандартной версии — 5331 мм при колесной базе в 3112 мм, в то же время длина варианта Max составляет 5631 мм, а расстояние между осями — 3340 мм. Ширина у обеих версий 2032 мм.
Салон модели просторный, а конфигурация сидений зависит от версии. В оснащение входит цифровая приборная панель, новая мультимедиа с 13,2-дюймовым экраном и еще один узкий 24-дюймовый экран, который установлен над передней панелью. Имеются физические элементы управления и новая электрически регулируемая центральная консоль. При нажатии кнопки она сдвигается назад почти на 20 см.
Ford презентовал полноразмерный внедорожник Expedition (фото, видео)
Новый Ford Expedition предлагается с 3,5-литровым двигателем EcoBoost V6 мощностью 400 л. с. и 651 Нм крутящего момента. Также доступна версия на 440 л. с. и 691 Нм. Мощность передается на все четыре колеса через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Внедорожник может буксировать за собой прицеп массой от 3,2 до 4,3 тонн.
По материалам:
autocentre.ua
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