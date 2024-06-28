Ford представил сверхмощный пикап для тяжелого бездорожья (фото, видео) — Finance.ua

Ford представил сверхмощный пикап для тяжелого бездорожья (фото, видео) Сегодня 05:09 — Технологии&Авто

Ford представил сверхмощный пикап для тяжелого бездорожья (фото, видео)

Пикап Ford F-150 2024 года получил сверхмощную спортивную версию. Ее создали специалисты Shelby, которые дорабатывают не только Ford Mustang, но и другие модели марки. Об авто рассказали на сайте компании.

Новый Ford Shelby F-150 оснащен привычным 5,0-литровым V8, дополненным механическим компрессором и спортивным выхлопом Borla. Мощность выросла с 406 до 796 л.с.

Кроме того, доработана ходовая Ford F-150 — установлены усиленные амортизаторы, а клиренс увеличился на 76 мм (до 325 мм). Обращают на себя внимание и большие 35-дюймовые шины для бездорожья.

Пикап Ford F-150 от Shelby доступен только в четырехдверном исполнении. От стандартной модели его можно отличить по более агрессивной передней части — заменены решетка радиатора, капот и бампер. Также установлены подножки с электроприводом.

Салон Ford Shelby F-150 украшен кожей и карбоном, а на педалях появились металлические накладки. Также добавили особые коврики, а сиденье украсили вышитыми надписями Shelby.

Всего выпустят 800 Ford Shelby F-150. Стоимость пикапа составляет 139 900 долларов.

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Фокус По материалам:

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