Ford представил сверхмощный пикап для тяжелого бездорожья (фото, видео) — Finance.ua
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Ford представил сверхмощный пикап для тяжелого бездорожья (фото, видео)

Технологии&Авто
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Ford представил сверхмощный пикап для тяжелого бездорожья (фото, видео)
Ford представил сверхмощный пикап для тяжелого бездорожья (фото, видео)
Пикап Ford F-150 2024 года получил сверхмощную спортивную версию. Ее создали специалисты Shelby, которые дорабатывают не только Ford Mustang, но и другие модели марки. Об авто рассказали на сайте компании.
Ford представил сверхмощный пикап для тяжелого бездорожья (фото, видео)
Новый Ford Shelby F-150 оснащен привычным 5,0-литровым V8, дополненным механическим компрессором и спортивным выхлопом Borla. Мощность выросла с 406 до 796 л.с.
Ford представил сверхмощный пикап для тяжелого бездорожья (фото, видео)
Кроме того, доработана ходовая Ford F-150 — установлены усиленные амортизаторы, а клиренс увеличился на 76 мм (до 325 мм). Обращают на себя внимание и большие 35-дюймовые шины для бездорожья.
Ford представил сверхмощный пикап для тяжелого бездорожья (фото, видео)
Пикап Ford F-150 от Shelby доступен только в четырехдверном исполнении. От стандартной модели его можно отличить по более агрессивной передней части — заменены решетка радиатора, капот и бампер. Также установлены подножки с электроприводом.
Салон Ford Shelby F-150 украшен кожей и карбоном, а на педалях появились металлические накладки. Также добавили особые коврики, а сиденье украсили вышитыми надписями Shelby.
Всего выпустят 800 Ford Shelby F-150. Стоимость пикапа составляет 139 900 долларов.
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По материалам:
Фокус
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