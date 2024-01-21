Ford представил обновленный кроссовер Ford Kuga (фото) — Finance.ua

Ford представил обновленный кроссовер Ford Kuga (фото) Сегодня 01:35 — Фондовый рынок

Ford представил обновленный кроссовер Ford Kuga (фото)

Компания Ford представила новый Ford Kuga 2024 модельного года для европейского рынка. Впервые Kuga получила усиленную комплектацию Active с дополнительной пластиковой обшивкой кузова и серебристыми защитными пластинами, которые сделают авто крепче.

Также обновленный кроссовер получил режим движения Trail, который настраивает реакцию дроссельной заслонки и контроль тяги, чтобы обеспечить дополнительное сцепление во время движения по бездорожью.

В салоне Kuga Active получит отделку из темного дерева на приборной панели и дверных панелях, а также эксклюзивную обивку сидений, регулируемых в 18 направлениях.

Обновленный кроссовер перейдет на информационно-развлекательную систему Ford SYNC4 с 13,2-дюймовым сенсорным экраном и 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью. Центральная консоль была упрощена за счет исключения большинства традиционных элементов управления после интеграции соответствующих функций в увеличенный дисплей.

Из линейки двигателей убрали дизельные агрегаты. Базовая версия получила турбированный 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 148 лошадиных сил и передний привод. Мотор совмещается с 6-ступенчатой ​​МКПП. Также покупателям будет доступен гибрид с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Суммарная мощность установки будет колебаться от 177 до 180 л.с. Изюминкой моторной гаммы станет модернизированный подключаемый гибрид — также с 2,5-литровым двигателем. Теперь его суммарная мощность составляет 240 «лошадей». Последний будет совмещаться с модернизированной автоматической трансмиссией с распределением мощности. Благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 14,4 кВтч эта версия сможет проезжать на электротяге до 69 км.

Ford уже принимает заказы на Kuga 2024 года в некоторых европейских странах.

Цена

В Украине актуальная версия кроссовера Ford Kuga доступна по цене от 1 180 089 грн.

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