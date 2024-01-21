Ford представил обновленный кроссовер Ford Kuga (фото) — Finance.ua
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Ford представил обновленный кроссовер Ford Kuga (фото)

Фондовый рынок
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Ford представил обновленный кроссовер Ford Kuga (фото)
Ford представил обновленный кроссовер Ford Kuga (фото)
Компания Ford представила новый Ford Kuga 2024 модельного года для европейского рынка. Впервые Kuga получила усиленную комплектацию Active с дополнительной пластиковой обшивкой кузова и серебристыми защитными пластинами, которые сделают авто крепче.
Также обновленный кроссовер получил режим движения Trail, который настраивает реакцию дроссельной заслонки и контроль тяги, чтобы обеспечить дополнительное сцепление во время движения по бездорожью.
В салоне Kuga Active получит отделку из темного дерева на приборной панели и дверных панелях, а также эксклюзивную обивку сидений, регулируемых в 18 направлениях.
Обновленный кроссовер перейдет на информационно-развлекательную систему Ford SYNC4 с 13,2-дюймовым сенсорным экраном и 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью. Центральная консоль была упрощена за счет исключения большинства традиционных элементов управления после интеграции соответствующих функций в увеличенный дисплей.
Из линейки двигателей убрали дизельные агрегаты. Базовая версия получила турбированный 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 148 лошадиных сил и передний привод. Мотор совмещается с 6-ступенчатой ​​МКПП. Также покупателям будет доступен гибрид с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Суммарная мощность установки будет колебаться от 177 до 180 л.с. Изюминкой моторной гаммы станет модернизированный подключаемый гибрид — также с 2,5-литровым двигателем. Теперь его суммарная мощность составляет 240 «лошадей». Последний будет совмещаться с модернизированной автоматической трансмиссией с распределением мощности. Благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 14,4 кВтч эта версия сможет проезжать на электротяге до 69 км.
Ford уже принимает заказы на Kuga 2024 года в некоторых европейских странах.

Цена

В Украине актуальная версия кроссовера Ford Kuga доступна по цене от 1 180 089 грн.
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По материалам:
mmr.ua
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