Ford представил новый мощный внедорожник (Фото) — Finance.ua
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Ford представил новый мощный внедорожник (Фото)

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Ford представил новый мощный внедорожник (Фото)
Ford представил новый мощный внедорожник (Фото)
Представлен Ford Explorer Kunlun Summit Edition. Как сообщили в компании, это специальная версия для тех, кто любит забраться глубже в дебри или грязь.
Ford Explorer хоть и большой внедорожник, но не особо «проходной»: его стихия — асфальт и дачная дорога (если, конечно, не говорить о спецверсиях — например, для американской полиции). Именно поэтому на днях в Китае была представлена гражданская спецверсия, которая уже вполне подходит для регулярных поездок на природу. Обновленный Explorer получил название Kunlun Summit Edition.
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От обычной версии автомобиль отличается оранжевыми акцентами на колесных дисках, двумя буксирными ушками, выкрашенными в оранжевый, «зубчатыми» внедорожными шинами Bridgestone, увеличенным на 3 см клиренсом, переделанной задней частью со спрятанными патрубками выхлопной системы. Разумеется, есть полный привод с дифференциалом Torsen на задней оси.
Движущей силой этого вездехода выступает турбомотор Ecoboost объемом 2,3 л и мощностью 276 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 10-скоростной АКПП.
В Поднебесной автомобиль доступен в двух версиях — на 6 и 7 мест. Стоимость новинки — 56 500 долларов.
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По материалам:
MMR
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