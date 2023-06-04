Ford представил новый мощный внедорожник (Фото) — Finance.ua

Ford представил новый мощный внедорожник (Фото) Сегодня 07:08

Ford представил новый мощный внедорожник (Фото)

Представлен Ford Explorer Kunlun Summit Edition. Как сообщили в компании, это специальная версия для тех, кто любит забраться глубже в дебри или грязь.

Ford Explorer хоть и большой внедорожник, но не особо «проходной»: его стихия — асфальт и дачная дорога (если, конечно, не говорить о спецверсиях — например, для американской полиции). Именно поэтому на днях в Китае была представлена гражданская спецверсия, которая уже вполне подходит для регулярных поездок на природу. Обновленный Explorer получил название Kunlun Summit Edition.

От обычной версии автомобиль отличается оранжевыми акцентами на колесных дисках, двумя буксирными ушками, выкрашенными в оранжевый, «зубчатыми» внедорожными шинами Bridgestone, увеличенным на 3 см клиренсом, переделанной задней частью со спрятанными патрубками выхлопной системы. Разумеется, есть полный привод с дифференциалом Torsen на задней оси.

Движущей силой этого вездехода выступает турбомотор Ecoboost объемом 2,3 л и мощностью 276 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 10-скоростной АКПП.

В Поднебесной автомобиль доступен в двух версиях — на 6 и 7 мест. Стоимость новинки — 56 500 долларов.

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MMR По материалам:

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