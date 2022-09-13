Ford представил новый кроссовер (фото) — Finance.ua

Ford представил новый кроссовер (фото) 13.09.2022, 01:20 — Технологии&Авто

Ford представил новый кроссовер (фото), carbuzz.com

Американская компания Ford Motor Company представила в понедельник, 12 сентября, новый автомобиль 2023 Lincoln Corsair.

Об этом сообщает CarBuzz

Кроссовер будет доступен в двух версиях — с двигателем внутреннего сгорания и гибридным.

В первой модели установлен двухлитровый четырехцилиндровый двигатель с мощностью 250 лошадиных сил и крутящим моментом в 275 Нм.

Мощность гибрида с 2,5-литровым двигателем и электрическим аккумулятором составляет 266 л.с.

carbuzz.com

В середине 2023 Lincoln Corsair установлен новый 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой.

Также модели Corsair 2023 оснащены функциями ассистента для изменения полосы движения, удержания полосы движения, проезда перекрестков и прогнозирования скорости.

«Мы хотим, чтобы вождение было еще более легким и индивидуальным, и новый Corsair обеспечит это благодаря передовой технологии и новым функциям», — сказал Майкл Спраг, директор компании в Северной Америке.

carbuzz.com

Отмечается, что все заинтересованные покупатели уже могут заказать 2023 Lincoln Corsair, а первые автомобили следует ожидать уже в начале следующего года. Стартовая цена одного экземпляра начинается от 37-38 тысяч долларов США.

Укрінформ По материалам:

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