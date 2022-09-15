Ford представил новый гоночный автомобиль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ford представил новый гоночный автомобиль

Технологии&Авто
15
Ford представил новый гоночный автомобиль
Ford представил новый гоночный автомобиль, Фото: Ford
Американская компания Ford Motor Company презентовала новый гоночный автомобиль 2024 Ford Mustang Dark Horse.
Об этом сообщает Car and Driver.
Мощность двигателя V-8 составляет полтысячи лошадиных сил.
Владельцы автомобиля смогут выбрать между 6-ступенчатой ручной коробкой передач или 10-ступенчатой коробкой типа «автомат».
Фото: Ford
Фото: Ford
Внутри автомобиля установлена 31,5-сантиметровая панель управления и 33,5-сантиметровый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой SYNC 4.
Ford пока не объявил, сколько будет стоить Mustang Dark Horse 2024, но по мнению экспертов, стартовая цена начнется от 60 000 долларов, что на несколько тысяч больше, чем 2022 Mustang Mach 1.
Продажи 2024 Ford Mustang Dark Horse ожидаются следующим летом.
Фото: Ford
Фото: Ford
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.