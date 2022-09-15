Ford представил новый гоночный автомобиль — Finance.ua

Ford представил новый гоночный автомобиль Сегодня 23:09 — Технологии&Авто

Ford представил новый гоночный автомобиль, Фото: Ford

Американская компания Ford Motor Company презентовала новый гоночный автомобиль 2024 Ford Mustang Dark Horse.

Мощность двигателя V-8 составляет полтысячи лошадиных сил.

Владельцы автомобиля смогут выбрать между 6-ступенчатой ручной коробкой передач или 10-ступенчатой коробкой типа «автомат».

Фото: Ford

Внутри автомобиля установлена 31,5-сантиметровая панель управления и 33,5-сантиметровый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой SYNC 4.

Ford пока не объявил, сколько будет стоить Mustang Dark Horse 2024, но по мнению экспертов, стартовая цена начнется от 60 000 долларов, что на несколько тысяч больше, чем 2022 Mustang Mach 1.

Продажи 2024 Ford Mustang Dark Horse ожидаются следующим летом.

Фото: Ford

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.