Ford представил недорогой кроссовер в ретростиле (фото) — Finance.ua
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Ford представил недорогой кроссовер в ретростиле (фото)

Технологии&Авто
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Ford представил недорогой кроссовер в ретростиле (фото)
Ford представил недорогой кроссовер в ретростиле (фото)
В США поступил в продажу новый Ford Bronco Sport 2024 модельного года в версии Free Wheeling. Эта модификация отличается уникальным оформлением интерьера и экстерьера. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.
Ford Bronco Sport Free Wheeling можно узнать по темно-серому цвету кузова с декоративными полосами. Они окрашены в красный, оранжевый и желтый цвета.
Ford представил недорогой кроссовер в ретростиле (фото)
Новые 17-дюймовые диски дополнены красными акцентными элементами. Решетка радиатора выкрашена в серебристый цвет с названием модели.
В интерьере появились новые сиденья с красно-желтым градиентом. Также на дверных панелях и центральной консоли есть красные акцентные элементы.
Ford представил недорогой кроссовер в ретростиле (фото)
Помимо этого стал доступен и опциональный пакет Black Appearance. Он окрашивает все светлые элементы экстерьера и колеса в черный цвет.
Пакет Black Appearance недоступен в сочетании с версией Ford Bronco Sport Free Wheeling. Его можно заказать только для кроссоверов в модификации Big Bend.
Ford представил недорогой кроссовер в ретростиле (фото)
Стоимость Ford Bronco Sport Free Wheeling составляет 35 325 долларов. Пакет Black Appearance доступен за 1750 долларов.
Ford Bronco Sport доступен с 1,5- или 2,0-литровым бензиновым двигателем по выбору мощностью 183 или 248 л.с., соответственно. Все версии снабжены системой полного привода.
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По материалам:
Фокус
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