Ford представил экстремальный электрокроссовер для бездорожья (видео) — Finance.ua

Ford представил экстремальный электрокроссовер для бездорожья (видео)
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E получил новую спортивную версию Rally. Она поступит в продажу с начала 2024 года.
Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.
Назначение кроссовера вытекает из его названия: он создан для скоростных поездок по бездорожью. Электрокар получил силовую установку от Ford Mustang Mach-E GT на 487 л. и 880 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с.
Аккумуляторная батарея емкостью 91 кВт∙ч обеспечивает запас хода примерно в 400 км. Она поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 кВт.
Для бездорожья клиренс Ford Mustang Mach-E Rally увеличили на 20 мм (до 167 мм), а также установили усиленные пружины подвески и амортизаторы. За замедление отвечают тормоза Brembo диаметром 385 мм. Кроме того, установлены брызговики, 19-дюймовые внедорожные шины Michelin CrossClimate2 на белых дисках в раллийном стиле и усилена защита днища.
От стандартного Ford Mustang Mach-E версия Rally отличается измененным дизайном передней части, обвесом, дополнительной оптикой и спойлером на крыше. В салоне появились спортивные сиденья, а отделку разбавляют белые вставки.
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