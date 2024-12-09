Ford построит завод по выпуску электромобилей рядом с одним из крупнейших месторождений никеля — Finance.ua

Ford построит завод по выпуску электромобилей рядом с одним из крупнейших месторождений никеля Сегодня 01:36 — Фондовый рынок

Компания Ford намерена расширить свое присутствие на рынке Индонезии. Автопроизводитель инвестирует в новый завод в стране — крупнейшем в мире производителе никеля.

Несмотря на то, что Ford еще официально не подтвердил инвестицию, правительство Индонезии, как говорят, уже провело переговоры с несколькими мировыми производителями автомобилей, включая Volkswagen Group и Ford.

Ford проводит массовые сокращения рабочих мест в Европе и теряет долю рынка в Китае, но видит Индонезию как потенциальное яркое пятно. Автопроизводитель вернулся на рынок Индонезии в 2022 году после шестилетнего отсутствия благодаря партнерству с бангкокской RMA Group.

Индонезия сосредотачивается на электромобилях по двум причинам: страна планирует использовать богатые ресурсы никеля и содействовать созданию рабочих мест для молодой рабочей силы. Эти факторы побуждают автопроизводителей инвестировать в страну, делая упор на размер рынка и стратегическое положение на рынках Южной Азии. Что касается никеля, то Индонезия производит 20,6% мирового объема.

На мероприятии в Джакарте заместитель министра промышленности Фэйсол Риза сказал журналистам, что «Ford пообещал реализовать свой завод и инвестиции в Индонезии до следующего года».

В прошлом году Ford присоединился к мировому горнодобывающему гиганту Vale и китайской Zhejiang Huayou Cobalt Company в инвестировании в проект по переработке никеля на индонезийском острове Сулавеси стоимостью 4,5 миллиарда долларов, который начнется в 2026 году. Ожидается, что шахта будет производить до 120 тысяч тонн никеля для катодов аккумуляторов электромобилей.

Autogeek По материалам:

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