Ford построит завод по выпуску электромобилей рядом с одним из крупнейших месторождений никеля — Finance.ua
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Ford построит завод по выпуску электромобилей рядом с одним из крупнейших месторождений никеля

Фондовый рынок
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Компания Ford намерена расширить свое присутствие на рынке Индонезии. Автопроизводитель инвестирует в новый завод в стране — крупнейшем в мире производителе никеля.
Несмотря на то, что Ford еще официально не подтвердил инвестицию, правительство Индонезии, как говорят, уже провело переговоры с несколькими мировыми производителями автомобилей, включая Volkswagen Group и Ford.
Ford проводит массовые сокращения рабочих мест в Европе и теряет долю рынка в Китае, но видит Индонезию как потенциальное яркое пятно. Автопроизводитель вернулся на рынок Индонезии в 2022 году после шестилетнего отсутствия благодаря партнерству с бангкокской RMA Group.
Индонезия сосредотачивается на электромобилях по двум причинам: страна планирует использовать богатые ресурсы никеля и содействовать созданию рабочих мест для молодой рабочей силы. Эти факторы побуждают автопроизводителей инвестировать в страну, делая упор на размер рынка и стратегическое положение на рынках Южной Азии. Что касается никеля, то Индонезия производит 20,6% мирового объема.
На мероприятии в Джакарте заместитель министра промышленности Фэйсол Риза сказал журналистам, что «Ford пообещал реализовать свой завод и инвестиции в Индонезии до следующего года».
В прошлом году Ford присоединился к мировому горнодобывающему гиганту Vale и китайской Zhejiang Huayou Cobalt Company в инвестировании в проект по переработке никеля на индонезийском острове Сулавеси стоимостью 4,5 миллиарда долларов, который начнется в 2026 году. Ожидается, что шахта будет производить до 120 тысяч тонн никеля для катодов аккумуляторов электромобилей.
По материалам:
Autogeek
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