Ford показал новый семейный кроссовер (фото) — Finance.ua

Ford показал новый семейный кроссовер (фото) 04.03.2023, 00:24 — Технологии&Авто

Ford показал новый семейный кроссовер (фото), Фото: autohome.com.cn

В интернете опубликовано фото Ford Edge третьего поколения. Кроссовер должны презентовать в апреле на автошоу в Шанхае, а его продажи стартуют летом.

Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер Ford Edge ждут больших изменений и они начинаются с дизайна. Внешний вид стал более солидным и выдержан в духе нового Mondeo — с широкой решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Боковины потеряли рельеф, оконная линия изогнута, а дверные ручки теперь выдвижные. У задних стоек крыши уменьшен угол наклона. Кроме того, автомобиль значительно увеличился.

Фото: autohome.com.cn

Размеры Ford Edge 2023:

длина — 5000 мм;

ширина — 1961 мм;

высота — 1773 мм;

колесная база — 2950 мм.

Увеличенные размеры позволили прибавить третий ряд сидений. Модель теперь предложена в семиместном исполнении, причем на втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом. На передней панели по примеру семейного Mondeo установлен широкий экран. Оснащение включает трехзонный климат-контроль, панорамную крышу и проекцию на лобовое стекло.

Фото: autohome.com.cn

Новый Ford Edge 2023 сначала будет предложен с 2,0-литровым 250-сильным бензиновым турбодвигателем, а затем появится 275-сильный гибрид. Бензинового V6 и дизеля, с которым модель предлагали в Европе, больше не будет.

Гибрид Ford Edge сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,1 с и тратить 6,3 л/100 км. Все версии получат 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.

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Фокус По материалам:

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