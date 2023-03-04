Ford показал новый семейный кроссовер (фото) — Finance.ua

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Ford показал новый семейный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Ford показал новый семейный кроссовер (фото)
Ford показал новый семейный кроссовер (фото), Фото: autohome.com.cn
В интернете опубликовано фото Ford Edge третьего поколения. Кроссовер должны презентовать в апреле на автошоу в Шанхае, а его продажи стартуют летом.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Кроссовер Ford Edge ждут больших изменений и они начинаются с дизайна. Внешний вид стал более солидным и выдержан в духе нового Mondeo — с широкой решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Боковины потеряли рельеф, оконная линия изогнута, а дверные ручки теперь выдвижные. У задних стоек крыши уменьшен угол наклона. Кроме того, автомобиль значительно увеличился.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Размеры Ford Edge 2023:
  • длина — 5000 мм;
  • ширина — 1961 мм;
  • высота — 1773 мм;
  • колесная база — 2950 мм.
Увеличенные размеры позволили прибавить третий ряд сидений. Модель теперь предложена в семиместном исполнении, причем на втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом. На передней панели по примеру семейного Mondeo установлен широкий экран. Оснащение включает трехзонный климат-контроль, панорамную крышу и проекцию на лобовое стекло.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Новый Ford Edge 2023 сначала будет предложен с 2,0-литровым 250-сильным бензиновым турбодвигателем, а затем появится 275-сильный гибрид. Бензинового V6 и дизеля, с которым модель предлагали в Европе, больше не будет.
Гибрид Ford Edge сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,1 с и тратить 6,3 л/100 км. Все версии получат 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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