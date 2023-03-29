Ford планирует выпускать полмиллиона электромобилей в год на новом производстве — Finance.ua

Ford планирует выпускать полмиллиона электромобилей в год на новом производстве
Новый завод Ford Motor будет производить 500 тыс. электромобилей в год после выхода на полную мощность.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Производственный комплекс BlueOval City строится рядом с Мемфисом (штат Теннесси) и обойдется Ford и его южнокорейскому партнеру — производителю аккумуляторов SK On Co. в 5,6 млрд долл.
Новый завод приступит к работе в 2025 году и будет выпускать грузовые электромобили нового поколения и аккумуляторы.
Уже в 2026 году Ford рассчитывает иметь мощности по производству 2 млн электромобилей в год и обеспечить рентабельность по EBIT соответствующего сегмента на уровне 8%.
По итогам 2022 года сегмент электромобилей получил убытки в размере $2,1 млрд. В 2023 году ожидаются убытки в размере $3 млрд.
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