Ford планирует отказаться от «скучных» автомобилей — Finance.ua

Ford планирует отказаться от «скучных» автомобилей Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Ford планирует отказаться от «скучных» автомобилей

Решение Ford прекратить производство моделей Fiesta, Focus, Fusion и Taurus несколько лет назад вызвало удивление, особенно в Европе, где также сняли с конвейера Fiesta и Mondeo, а Focus планируют прекратить в 2025 году.

Генеральный директор Ford Джим Фарли объяснил, что компания выходит из «бизнеса скучных автомобилей» и переходит к производству «культовых» моделей, таких как Bronco, Mustang и Raptor, которые, по мнению Ford, имеют больше перспектив.

Несмотря на то, что эти модели популярны среди покупателей, Фарли отметил, что инвестировать в них дальше не целесообразно, особенно по сравнению с коммерческими автомобилями. Ford решил сосредоточиться на электрических внедорожниках, в том числе Explorer и Capri на платформе MEB от Volkswagen, а также электрическом кроссовере Puma. При этом компания изменила свои планы и отложила переход на полностью электрические автомобили к 2030 году.

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Однако конкуренты, такие как Volkswagen, Toyota и Hyundai, продолжают производить обычные автомобили, что ставит их в выгодную позицию на рынке. Продажи Ford в Европе падают, в частности, в июне 2024 года они снизились на 16,9%, что привело к уменьшению доли рынка с 4,1% до 3,3%.

На европейском рынке самыми продаваемыми моделями первой половины 2024 года были не внедорожники, что добавляет риски для Ford. Ограниченная линейка автомобилей, включая Puma, Kuga, Mustang Mach-E и несколько электромобилей на базе VW может усилить конкуренцию с другими автопроизводителями.

MMR По материалам:

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