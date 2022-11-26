Ford отозвал более 630 тысяч машин из-за риска возгорания — Finance.ua

Ford отозвал более 630 тысяч машин из-за риска возгорания Сегодня 04:31 — Технологии&Авто

Ford отозвал более 630 тысяч машин из-за риска возгорания

Американский автоконцерн Ford Motor Co. отзывает более 634 тыс. автомобилей SUV-сегмента по всему миру.

Об этом сообщило агентство Reuters

Отзыв связан с возможной трещиной в топливных форсунках, которая может привести к попаданию топлива или его пара на горячий двигатель и привести к возгоранию.

Отзыв касается кроссоверов Bronco Sport и Escape 2020-2023 модельных лет. Все они оснащены 1,5-литровыми трехцилиндровыми двигателями.

При этом Ford не призывает владельцев этих автомобилей прекращать эксплуатацию, потому что подобные инциденты очень редки. Пока известно о 20 случаях возгорания, при этом в трех из них пожар перекинулся на близлежащие сооружения.

Кроме того, известно о четырех случаях возгорания, которое началось менее чем через пять минут после отключения двигателя. Автопроизводитель получил 43 иска в связи с этой проблемой.

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