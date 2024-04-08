Ford откладывает выпуск новых электромобилей из-за замедления продаж — Finance.ua

Ford откладывает выпуск новых электромобилей из-за замедления продаж Сегодня 04:38 — Фондовый рынок

Ford откладывает выпуск новых электромобилей из-за замедления продаж

Форд Motor Co. откладывает выпуск новых электропикапов и электровнедорожников. Вместо них автопроизводитель представит гибриды во всей своей американской линейке.

Об этом сообщила компания.

Производство нового электрического пикапа, которое должно было быть построено на новом заводе в Теннесси, отложили на год до 2026 года. А большой электрический внедорожник с тремя рядами сидений — на два года до 2027 года. Его будут строить на заводе компании в Оквилле, Онтарио, недалеко от Торонто.

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Ford же расширяет предложение гибридных электромобилей. К концу десятилетия они намерены предложить гибридные силовые установки для всей линейки Ford Blue в Северной Америке.

В компании говорят, что в первом квартале 2024 года продажи электромобилей Ford выросли на 86%, а гибридных — на 42% по сравнению с прошлым годом.

«В последние два года мы стремимся масштабировать прибыльный бизнес электромобилей, разумно используя капитал, выводя на рынок газовые, гибридные и полностью электрические авто в нужное время», — сказал Джим Фарли, президент и генеральный директор компании Ford.

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The Guardian пишет , что отсрочка новых автомобилей произошла из-за замедления роста продаж электрокаров в США: до 2,7% в первом квартале этого года. И это гораздо меньше прошлогодних 47%, что обеспечило рекордные продажи и 7,6% доли рынка. Продажа новых автомобилей выросла на 5%, но доля рынка электромобилей снизилась до 7,1%.

Однако с января по март продажи гибридов выросли на 45%. А плагин-гибридов, которые могут проехать небольшое расстояние на аккумуляторе, прежде чем заработает газоэлектрическая система — на 34%, согласно данным Motorintelligence.com.

Как пишет TechCrunch, генеральный директор Ford говорил о задержках уже несколько месяцев. Прошлой осенью он отложил запланированные инвестиции в 12 миллиардов долларов. Затем во время телефонного звонка в феврале он сказал: «Гибриды будут играть все более важную роль в переходе нашей отрасли и останутся здесь надолго».

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Изменение стратегии Ford, похоже, направлено на увеличение денежных потоков и краткосрочных прибылей, что «кажется логичным для компании такого размера, особенно во времена неопределенности».

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