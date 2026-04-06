Ford готовит доступный электромобиль для борьбы с Tesla Сегодня 01:24 — Технологии&Авто

Новый электромобиль станет частью более широкой стратегии бренда, предусматривающей одновременное развитие гибридов и электрокаров

Генеральный директор Ford Джим Фарли официально подтвердил, что компания работает над новым доступным электромобилем. Предстоящая новинка должна стать прямым конкурентом для популярных моделей Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

По словам руководителя компании, рынок электрокаров находится только в начале своего развития. Как сообщает Carscoops, именно поэтому Ford планирует сделать ставку на бюджетные модели, способные охватить массовый сегмент покупателей.

Новая платформа и стратегия массовости

Новый электромобиль станет частью более широкой стратегии бренда, предполагающей одновременное развитие гибридов и электрокаров.

При этом ключевым элементом станет универсальная новая архитектура UEV. Эта платформа разрабатывается специальной командой инженеров, в которую входят бывшие специалисты Tesla и даже эксперты по автоспорту.

Ожидается, что она сможет поддерживать сразу несколько типов кузова — от седанов и кроссоверов до пикапов и фургонов. Именно на базе этой архитектуры и создадут будущего конкурента Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Приоритет на электрические пикапы

Примечательно, что первым серийным автомобилем на новой платформе станет не седан или кроссовер, а электрический пикап.

По предварительным данным, он обойдется около 30 тысяч долларов и появится примерно в 2027 году.

Такой шаг выглядит логичным для американского рынка, где сегмент пикапов традиционно остается одним из самых популярных. Только после этого Ford представит основного конкурента для моделей Tesla Model 3 и Tesla Model Y — ориентировочно в конце 2027 года или уже в 2028 году.

В последние годы производитель пересматривает свою электрическую стратегию. Компания сократила часть программ и сделала больший упор на гибридных технологиях. В то же время в Ford признают, что для успеха на рынке электрокаров нужно предложить нечто большее, чем просто альтернативу — необходимо создать действительно конкурентный продукт по цене, запасу хода и технологиям.

Конкуренция с TESLA

Сегодня Tesla остается одним из лидеров сегмента доступных электромобилей, особенно благодаря моделям Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Однако в Ford уверены, что могут предложить более привлекательную альтернативу, которая сочетает доступную цену с практичностью и современными технологиями.

