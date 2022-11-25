Forbes: три сценария блэкаута в Украине, при худшем — до недели без света (инфографика) — Finance.ua
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Forbes: три сценария блэкаута в Украине, при худшем — до недели без света (инфографика)

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рф при самом худшем сценарии нанесет серии массированных ударов по открытым распределительным устройствам атомных станций и по подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской.
Так что журналисты Forbes опубликовали три варианта блэкаута из отчета, имеющегося в распоряжении правительства.
Первый сценарий. Блэкаут на Левобережье
При таком сценарии рф наносит удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны и бьют по электростанциям на Левобережье. Без света при таком развитии событий на 12 часов — сутки останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Частично Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева.
Forbes: три сценария блэкаута в Украине, при худшем — до недели без света (инфографика)
Второй сценарий. Блэкаут всей страны
россия при таком сценарии атакует электростанции и подстанции по всей стране. Но Украина будет подключена к европейской энергосети, но придется сидеть без света от 12 до 24 часов всей подконтрольной Киеву территории.
Forbes: три сценария блэкаута в Украине, при худшем — до недели без света (инфографика)
Третий сценарий. Блэкаут всей страны до 7 дней
рф при худшем сценарии нанесет серии массированных ударов по открытым распределительным устройствам атомных станций и по подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской. Вероятна вообще остановка АЭС, их не смогут запитать в течение 2 часов. Тогда, прежде всего, возобновят соединение украинской и европейской энергосистем.
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«Электроэнергия будет приоритетно идти на нужды коммунальных служб и населения. До 7 дней может потребоваться, чтобы возобновить работу атомных электростанций. Только после этого будет запитана промышленность», — описывают журналисты Forbes наихудший сценарий блэкаута в Украине.
Forbes: три сценария блэкаута в Украине, при худшем — до недели без света (инфографика)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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