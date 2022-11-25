Forbes: три сценария блэкаута в Украине, при худшем — до недели без света (инфографика) Сегодня 10:00

рф при самом худшем сценарии нанесет серии массированных ударов по открытым распределительным устройствам атомных станций и по подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской.

Так что журналисты Forbes опубликовали три варианта блэкаута из отчета, имеющегося в распоряжении правительства.

Первый сценарий. Блэкаут на Левобережье

При таком сценарии рф наносит удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны и бьют по электростанциям на Левобережье. Без света при таком развитии событий на 12 часов — сутки останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Частично Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева.

Второй сценарий. Блэкаут всей страны

россия при таком сценарии атакует электростанции и подстанции по всей стране. Но Украина будет подключена к европейской энергосети, но придется сидеть без света от 12 до 24 часов всей подконтрольной Киеву территории.

Третий сценарий. Блэкаут всей страны до 7 дней

рф при худшем сценарии нанесет серии массированных ударов по открытым распределительным устройствам атомных станций и по подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской. Вероятна вообще остановка АЭС, их не смогут запитать в течение 2 часов. Тогда, прежде всего, возобновят соединение украинской и европейской энергосистем.

«Электроэнергия будет приоритетно идти на нужды коммунальных служб и населения. До 7 дней может потребоваться, чтобы возобновить работу атомных электростанций. Только после этого будет запитана промышленность», — описывают журналисты Forbes наихудший сценарий блэкаута в Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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