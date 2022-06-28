Forbes: Одна из самых больших солнечных электростанций Украины все-таки работает — ее не украли — Finance.ua
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Forbes: Одна из самых больших солнечных электростанций Украины все-таки работает — ее не украли

Энергетика
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Forbes: Одна из самых больших солнечных электростанций Украины все-таки работает — ее не украли
Forbes: Одна из самых больших солнечных электростанций Украины все-таки работает — ее не украли
23 июня запорожские СМИ распространили информацию, что российские оккупанты разобрали и вывезли солнечную электростанцию «Грин Энерджи Токмак», расположенную в Запорожской области возле города Токмак.
Мощность этой станции 64 МВт, что делает ее третьей самой большой СЭС в Украине. Эту новость перепечатало большинство украинских онлайн-медиа. В Запорожской ОВА сначала опровергли информацию об ограблении, но затем подтвердили, что оккупанты пытаются «тихо» вывозить имущество солнечной электростанции.
Демонтировать подобную станцию непросто, говорит Александр Донченко, аналитик Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.
«Для этого нужны не дни, а недели... Не менее сложная задача транспортировки панелей. Требуется специальное оборудование для перевозки. Панели нельзя просто сложить в кучу в грузовики», — рассказывает Донченко.
Forbes: Одна из самых больших солнечных электростанций Украины все-таки работает — ее не украли
Forbes обратился к совладельцу электростанции, спецпредставителю министра иностранных дел по экономической дипломатии Александру Репкину, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о демонтаже электростанции. Он эту информацию отрицал.
«Не знаю, кто придумал этот фейк. Мы сами проводили ремонтные работы и снимали поврежденное оборудование, чтобы избежать пожара», — говорит он.
Forbes: Одна из самых больших солнечных электростанций Украины все-таки работает — ее не украли
27 февраля россияне вошли в Токмак. Солнечная электростанция, расположенная возле города и бывшего военного аэродрома, некоторое время находилась на линии огня. Станция, по словам Репкина, была частично разрушена из-за обстрелов из «Градов» и другого оружия.
Из-за разрушения станция потеряла около 20% мощности. В настоящее время она работает на мощности около 40 МВт, говорит Репкин.
При этом ущерб от разрушений представитель МИД предварительно оценивает в 8 млн евро.
По материалам:
uagolos
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