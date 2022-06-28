Forbes: Одна из самых больших солнечных электростанций Украины все-таки работает — ее не украли Сегодня 13:12 — Энергетика

Forbes: Одна из самых больших солнечных электростанций Украины все-таки работает — ее не украли

23 июня запорожские СМИ распространили информацию, что российские оккупанты разобрали и вывезли солнечную электростанцию «Грин Энерджи Токмак», расположенную в Запорожской области возле города Токмак.

Мощность этой станции 64 МВт, что делает ее третьей самой большой СЭС в Украине. Эту новость перепечатало большинство украинских онлайн-медиа. В Запорожской ОВА сначала опровергли информацию об ограблении, но затем подтвердили , что оккупанты пытаются «тихо» вывозить имущество солнечной электростанции.

Демонтировать подобную станцию непросто, говорит Александр Донченко, аналитик Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

«Для этого нужны не дни, а недели... Не менее сложная задача транспортировки панелей. Требуется специальное оборудование для перевозки. Панели нельзя просто сложить в кучу в грузовики», — рассказывает Донченко.

Forbes обратился к совладельцу электростанции, спецпредставителю министра иностранных дел по экономической дипломатии Александру Репкину, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о демонтаже электростанции. Он эту информацию отрицал.

«Не знаю, кто придумал этот фейк. Мы сами проводили ремонтные работы и снимали поврежденное оборудование, чтобы избежать пожара», — говорит он.

27 февраля россияне вошли в Токмак. Солнечная электростанция, расположенная возле города и бывшего военного аэродрома, некоторое время находилась на линии огня. Станция, по словам Репкина, была частично разрушена из-за обстрелов из «Градов» и другого оружия.

Из-за разрушения станция потеряла около 20% мощности. В настоящее время она работает на мощности около 40 МВт, говорит Репкин.

При этом ущерб от разрушений представитель МИД предварительно оценивает в 8 млн евро.

uagolos По материалам:

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