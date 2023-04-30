Forbes оценил стоимость всех полезных ископаемых Украины — Finance.ua

Forbes оценил стоимость всех полезных ископаемых Украины Сегодня 22:14 — Казна и Политика

Природные ресурсы — один из важных факторов российской военной агрессии, который часто остается без внимания.

Forbes оценил стоимость полезных ископаемых Украины в $14,8 трлн.

Государство давно не считало совокупную стоимость природных ресурсов. По состоянию на начало 2005 г. разведанные запасы оценивались в правительственных документах как «$150 000 на душу населения, а по оценкам западных экспертов — более $200 000», что соответствовало совокупной оценке $7–10 трлн.

Инфографика: Forbes

Сегодня эта сумма увеличилась почти до $15 трлн. При этом более 70% общей суммы приходится только на три области — Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую. В общей стоимости полезных ископаемых 62% обеспечивает каменный уголь, 14% — железная руда, каждый из других активов — менее 5%. Общий объем полезных ископаемых — 111 млрд тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.