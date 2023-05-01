Forbes назвал топ-50 самых перспективных AI-компаний мира — Finance.ua

Forbes назвал топ-50 самых перспективных AI-компаний мира
Американский Forbes в партнерстве с Sequoia и Meritech Capital опубликовал очередную редакцию AI 50 — списка, в который включены наиболее перспективные компании, развивающие бизнес на основе искусственного интеллекта.
Общий объем инвестиций, которые получили компании из списка этого года, достигает $27,2 млрд. Большую долю от этого, конечно, составляют недавние инвестиции, такие как $10 млрд, которые Microsoft вложила в OpenAI. Но многие компании из списка работали над ИИ-сервисами задолго до современной «золотой лихорадки». Такие проекты как AlphaSense или Vectra AI работают на рынке уже десятки лет. Самая большая компания в списке, Databricks, имеет штат в 5000 человек.
Полностью список выглядит следующим образом:
|Название компании
|Объем инвестиций
|Чем занимается
|Abnormal Security
|$284 млн
|мониторинг атак через почту
|Adept
|$415 млн
|разработка ИИ-моделей
|AlphaSense
|$520 млн
|анализ рынков
|Anduril Industries
|$2,4 млрд
|защитный софт
|Anthropic
|$1,3 млрд
|разработка ИИ-моделей
|Arize AI
|$62 млн
|мониторинг проблем с данными
|Bayesian Health
|$30 млн
|мониторинг рисков для пациентов
|Canvas
|$43 млн
|роботы для строительства
|Character.AI
|$193 млн
|разработка чат-ботов
|Clari
|$496 млн
|софт для продаж
|Coactive AI
|$14 млн
|анализ данных
|Cohere
|$175 млн
|разработка ИИ-моделей
|Databricks
|$3,5 млрд
|хранение и аналитика данных
|Descript
|$100 млн
|редактирование видео и подкастов
|Eightfold AI
|$424 млн
|софт для рекрутинга
|FarmWise Labs
|$70 млн
|трактора для сельского хозяйства
|Glean
|$155 млн
|поиск для корпоративных систем
|Gong
|$584 млн
|софт для продаж
|Harvey
|$5 млн
|цифровой ассистент для юристов
|Hugging Face
|$160 млн
|опенсорс ИИ-библиотека
|ImagenAI
|$34 млн
|редактирование фото
|Inflection
|$225 млн
|разработка ИИ-моделей
|Insitro
|$700 млн
|изобретение новых лекарств
|Ironclad
|$333 млн
|работа с юридическими документами
|Jasper
|$143 млн
|софт для копирайта
|Midjourney
|-
|генерация ИИ-изображений
|MosaicML
|$60 млн
|инструменты для обучения ИИ-моделей
|Moveworks
|$315 млн
|автоматизированная IT-поддержка
|Neeva
|$78 млн
|персонализированный поиск
|OpenAI
|$11 млрд
|разработка ИИ-моделей
|Pachama
|$79 млн
|анализ спутниковых данных о лесных массивах
|PathAI
|$300 млн
|разработка новых лекарств
|PolyAI
|$70 млн
|голосовые чат-боты
|RevComm
|$13 млн
|софт для анализа голоса
|Runway
|$96 млн
|редактирование изображений и видео
|Scale AI
|$602 млн
|анализ данных
|Shield AI
|$520 млн
|сервис автономной защиты
|Slingshot Aerospace
|$83 млн
|сервис для проведения симуляций та анализа в космосе
|Snorkel AI
|$135 млн
|анализ данных
|Surge AI
|-
|анализ данных
|Synthesia
|$67 млн
|генерация видео
|Tome
|$81 млн
|софт для презентаций
|Trigo
|$205 млн
|решения для автоматизированного чекаута
|Unlearn.AI
|$85 млн
|решения для разработки лекарств
|Vannevar Labs
|$91 млн
|решения для киберзащиты
|Vectra AI
|$350 млн
|мониторинг кибератак
|VIZ.AI
|$254 млн
|мониторинг эпидемиологической ситуации
|Waabi
|$84 млн
|автономное решение для грузовых перевозок
|Weights & Biases
|$200 млн
|инструменты для ИИ-разработчиков
|Writer
|$26 млн
|софт для копарайта
Поделиться новостью