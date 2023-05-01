Forbes назвал топ-50 самых перспективных AI-компаний мира — Finance.ua

Forbes назвал топ-50 самых перспективных AI-компаний мира Сегодня 19:34 — Фондовый рынок

Forbes назвал топ-50 самых перспективных AI-компаний мира

Американский Forbes в партнерстве с Sequoia и Meritech Capital опубликовал очередную редакцию AI 50 — списка, в который включены наиболее перспективные компании, развивающие бизнес на основе искусственного интеллекта.

Общий объем инвестиций, которые получили компании из списка этого года, достигает $27,2 млрд. Большую долю от этого, конечно, составляют недавние инвестиции, такие как $10 млрд, которые Microsoft вложила в OpenAI. Но многие компании из списка работали над ИИ-сервисами задолго до современной «золотой лихорадки». Такие проекты как AlphaSense или Vectra AI работают на рынке уже десятки лет. Самая большая компания в списке, Databricks, имеет штат в 5000 человек.

Полностью список выглядит следующим образом:

Название компании Объем инвестиций Чем занимается Abnormal Security $284 млн мониторинг атак через почту Adept $415 млн разработка ИИ-моделей AlphaSense $520 млн анализ рынков Anduril Industries $2,4 млрд защитный софт Anthropic $1,3 млрд разработка ИИ-моделей Arize AI $62 млн мониторинг проблем с данными Bayesian Health $30 млн мониторинг рисков для пациентов Canvas $43 млн роботы для строительства Character.AI $193 млн разработка чат-ботов Clari $496 млн софт для продаж Coactive AI $14 млн анализ данных Cohere $175 млн разработка ИИ-моделей Databricks $3,5 млрд хранение и аналитика данных Descript $100 млн редактирование видео и подкастов Eightfold AI $424 млн софт для рекрутинга FarmWise Labs $70 млн трактора для сельского хозяйства Glean $155 млн поиск для корпоративных систем Gong $584 млн софт для продаж Harvey $5 млн цифровой ассистент для юристов Hugging Face $160 млн опенсорс ИИ-библиотека ImagenAI $34 млн редактирование фото Inflection $225 млн разработка ИИ-моделей Insitro $700 млн изобретение новых лекарств Ironclad $333 млн работа с юридическими документами Jasper $143 млн софт для копирайта Midjourney - генерация ИИ-изображений MosaicML $60 млн инструменты для обучения ИИ-моделей Moveworks $315 млн автоматизированная IT-поддержка Neeva $78 млн персонализированный поиск OpenAI $11 млрд разработка ИИ-моделей Pachama $79 млн анализ спутниковых данных о лесных массивах PathAI $300 млн разработка новых лекарств PolyAI $70 млн голосовые чат-боты RevComm $13 млн софт для анализа голоса Runway $96 млн редактирование изображений и видео Scale AI $602 млн анализ данных Shield AI $520 млн сервис автономной защиты Slingshot Aerospace $83 млн сервис для проведения симуляций та анализа в космосе Snorkel AI $135 млн анализ данных Surge AI - анализ данных Synthesia $67 млн генерация видео Tome $81 млн софт для презентаций Trigo $205 млн решения для автоматизированного чекаута Unlearn.AI $85 млн решения для разработки лекарств Vannevar Labs $91 млн решения для киберзащиты Vectra AI $350 млн мониторинг кибератак VIZ.AI $254 млн мониторинг эпидемиологической ситуации Waabi $84 млн автономное решение для грузовых перевозок Weights & Biases $200 млн инструменты для ИИ-разработчиков Writer $26 млн софт для копарайта

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.