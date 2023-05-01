Forbes назвал топ-50 самых перспективных AI-компаний мира — Finance.ua
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Forbes назвал топ-50 самых перспективных AI-компаний мира

Фондовый рынок
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Forbes назвал топ-50 самых перспективных AI-компаний мира
Forbes назвал топ-50 самых перспективных AI-компаний мира
Американский Forbes в партнерстве с Sequoia и Meritech Capital опубликовал очередную редакцию AI 50 — списка, в который включены наиболее перспективные компании, развивающие бизнес на основе искусственного интеллекта.
Общий объем инвестиций, которые получили компании из списка этого года, достигает $27,2 млрд. Большую долю от этого, конечно, составляют недавние инвестиции, такие как $10 млрд, которые Microsoft вложила в OpenAI. Но многие компании из списка работали над ИИ-сервисами задолго до современной «золотой лихорадки». Такие проекты как AlphaSense или Vectra AI работают на рынке уже десятки лет. Самая большая компания в списке, Databricks, имеет штат в 5000 человек.
Полностью список выглядит следующим образом:
Название компании Объем инвестиций Чем занимается
Abnormal Security $284 млн мониторинг атак через почту
Adept $415 млн разработка ИИ-моделей
AlphaSense $520 млн анализ рынков
Anduril Industries $2,4 млрд защитный софт
Anthropic $1,3 млрд разработка ИИ-моделей
Arize AI $62 млн мониторинг проблем с данными
Bayesian Health $30 млн мониторинг рисков для пациентов
Canvas $43 млн роботы для строительства
Character.AI $193 млн разработка чат-ботов
Clari $496 млн софт для продаж
Coactive AI $14 млн анализ данных
Cohere $175 млн разработка ИИ-моделей
Databricks $3,5 млрд хранение и аналитика данных
Descript $100 млн редактирование видео и подкастов
Eightfold AI $424 млн софт для рекрутинга
FarmWise Labs $70 млн трактора для сельского хозяйства
Glean $155 млн поиск для корпоративных систем
Gong $584 млн софт для продаж
Harvey $5 млн цифровой ассистент для юристов
Hugging Face $160 млн опенсорс ИИ-библиотека
ImagenAI $34 млн редактирование фото
Inflection $225 млн разработка ИИ-моделей
Insitro $700 млн изобретение новых лекарств
Ironclad $333 млн работа с юридическими документами
Jasper $143 млн софт для копирайта
Midjourney - генерация ИИ-изображений
MosaicML $60 млн инструменты для обучения ИИ-моделей
Moveworks $315 млн автоматизированная IT-поддержка
Neeva $78 млн персонализированный поиск
OpenAI $11 млрд разработка ИИ-моделей
Pachama $79 млн анализ спутниковых данных о лесных массивах
PathAI $300 млн разработка новых лекарств
PolyAI $70 млн голосовые чат-боты
RevComm $13 млн софт для анализа голоса
Runway $96 млн редактирование изображений и видео
Scale AI $602 млн анализ данных
Shield AI $520 млн сервис автономной защиты
Slingshot Aerospace $83 млн сервис для проведения симуляций та анализа в космосе
Snorkel AI $135 млн анализ данных
Surge AI - анализ данных
Synthesia $67 млн генерация видео
Tome $81 млн софт для презентаций
Trigo $205 млн решения для автоматизированного чекаута
Unlearn.AI $85 млн решения для разработки лекарств
Vannevar Labs $91 млн решения для киберзащиты
Vectra AI $350 млн мониторинг кибератак
VIZ.AI $254 млн мониторинг эпидемиологической ситуации
Waabi $84 млн автономное решение для грузовых перевозок
Weights & Biases $200 млн инструменты для ИИ-разработчиков
Writer $26 млн софт для копарайта
По материалам:
Ain.Ua
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