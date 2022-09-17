Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира: в лидерах — американский футбол
Американский журнал Forbes обнародовал рейтинг «50 самых дорогих спортивных команд мира 2022»: 50 самых дорогих спортивных команд мира вместе стоят 222,7 млрд долл. — это на 30% больше, чем год назад.
Об этом говорится в статье Forbes.
Отмечается, что рост общей стоимости на 30% — самый большой за последние пять лет.
При этом в рейтинге продолжает свое доминирование НФЛ (американский футбол): 30 из 32 команд в топ-50, что составляет 60% списка.
Последний раз НФЛ была представлена по меньшей мере 30 командами в 2014 году. В прошлом году их было 26.
В 2013 году НФЛ имела рекордные 32 команды в топ-50.
Такую доминацию представителей американского футбола в Forbes объясняют новым медиасоглашением, которое НФЛ подписало за 112 миллиардов долларов и которое действует до 2032 года.
Самые дорогие спортивные клубы
- В 2022 году рейтинг возглавил именно ведущий клуб американской футбольной лиги НФЛ — «Даллас Ковбойз»: его стоимость оценили в 8 млрд долларов, команда лидирует в рейтинге с 2016 года.
- Далее в топ-3 — также клубы из НФЛ: «Нью-Ингленд Петриотс» (6,4 млрд долл.) и «Лос-Анджелес Ремс» (6,2 млрд долл.)
- Четвертое место разделили «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) и «Нью-Йорк Джайентс» (американский футбол) — по 6 млрд дол.
- Шестую строчку рейтинга делят «Нью-Йорк Никс» (баскетбол) и «Чикаго Берз» (американский футбол) — по 5,8 млрд дол.
- На восьмом месте — «Голден Стейт Уорриорз» (баскетбол) и Вашингтон Коммендерз (американский футбол) — по 5,6 млрд дол.
- Замикає топ-10 «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) — 5,5 млрд дол.
При этом ни одна команда НХЛ (Национальная Хоккейная Лига) или MLS (профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде) не попала в топ-50. Стоимость самой дорогой команды НХЛ («Нью-Йорк Рейнджерс») оценивается в 2 млрд долл., а самая дорогая команда MLS («Лос-Анджелес») — в 860 млн долл.
«Реал Мадрид» с оценкой в 5,1 млрд долл. идет 13-м, «Барселона» (футбол, баскетбол, гандбол, футзал, хоккей) — 15-й с оценкой в 5 млрд дол.
«Манчестер Юнайтед» в рейтинге стоит 19-м (4,6 млрд долл.). Также в рейтинге топ-50 представлены еще пять футбольных клубов: «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и «Челси».
В то же время «Челси», переживший этой весной смену владельца, опустился с 25 на 50 место и оценивается в 3,1 млрд дол. Кроме того, из всех представленных в рейтинге футбольных клубов подешевел только «Челси» — на 100 млн дол.
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