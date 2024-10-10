Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 установили новые исторические рекорды — Finance.ua
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Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 установили новые исторические рекорды

Фондовый рынок
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Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 установили новые исторические рекорды
Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 установили новые исторические рекорды
Фьючерсы на фондовые индексы США оставались стабильными в четверг после того, как Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов в предыдущей сессии.
Об этом пишет Trading Economics.
Инвесторы ожидают отчет об инфляции потребителей за сентябрь.
На торгах в среду Dow поднялся на 1,03%, S&P 500 вырос на 0,71%, а Nasdaq Composite прибавил 0,6%. Девять из одиннадцати секторов S&P закрылись ростом, лидерами из которых стали здравоохранение, технологии и промышленность. Особо сильные результаты показали техногиганты Apple (+1,7%), Amazon (+1,3%) и Broadcom (+2,9%).
В то же время, акции Alphabet снизились на 1,6% после того, как Министерство юстиции США заявило, что может обратиться в суд с требованием заставить Google продать ключевые подразделения, включая браузер Chrome и операционную систему Android, чтобы решить вопросы монополии в сфере поиска.
Инвесторы также отреагировали на протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, показавший, что «значительное большинство» чиновников поддержало значительное снижение ставки на 50 базисных пунктов, однако дальнейшие перспективы остаются неопределенными.
По материалам:
Mind
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