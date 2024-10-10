Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 установили новые исторические рекорды — Finance.ua

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 установили новые исторические рекорды Сегодня 11:10 — Фондовый рынок

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 установили новые исторические рекорды

Фьючерсы на фондовые индексы США оставались стабильными в четверг после того, как Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов в предыдущей сессии.

Об этом пишет Trading Economics.

Инвесторы ожидают отчет об инфляции потребителей за сентябрь.

На торгах в среду Dow поднялся на 1,03%, S&P 500 вырос на 0,71%, а Nasdaq Composite прибавил 0,6%. Девять из одиннадцати секторов S&P закрылись ростом, лидерами из которых стали здравоохранение, технологии и промышленность. Особо сильные результаты показали техногиганты Apple (+1,7%), Amazon (+1,3%) и Broadcom (+2,9%).

В то же время, акции Alphabet снизились на 1,6% после того, как Министерство юстиции США заявило, что может обратиться в суд с требованием заставить Google продать ключевые подразделения, включая браузер Chrome и операционную систему Android, чтобы решить вопросы монополии в сфере поиска.

Инвесторы также отреагировали на протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, показавший, что «значительное большинство» чиновников поддержало значительное снижение ставки на 50 базисных пунктов, однако дальнейшие перспективы остаются неопределенными.

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