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Фонд поддержки украинского транспорта: куда пойдут деньги

Казна и Политика
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Фонд поддержки украинского транспорта: куда пойдут деньги
Фонд поддержки украинского транспорта: куда пойдут деньги
Во время Конференции по восстановлению URC-2026 украинская делегация согласовала договоренности о создании Фонда поддержки транспорта. Уже четыре страны готовы внести в него первые взносы.
Об этом в Телеграме сообщила пемьер-министр Юлия Свириденко.
«Финализовали договоренности о создании Фонда поддержки транспорта Украины. Одна из его ключевых задач — восстановление инфраструктуры и ускорение интеграции Украины в транспортную сеть ЕС», — говорится в сообщении.
Соответствующую декларацию подписали Министерство развития общин и территорий Украины, Министерство иностранных дел Литвы, Министерство климата Эстонии и Министерство сельских дел и инфраструктуры Швеции.

Какие страны

Партнеры объявили и о первых взносах. Литва, Швеция и Норвегия предоставят по 1 млн евро каждая, Эстония — 100 тыс. евро. Денежные средства будут направлены на реализацию пилотных проектов, определенных Украиной.

Куда пойдут деньги

Фонд будет финансировать ремонт и содержание транспортной инфраструктуры, закупку специализированной техники и оборудования, развитие автомобильной, железнодорожной, портовой, аэропортовой и пограничной инфраструктуры, а также усиление экспортных маршрутов.
По материалам:
Finance.ua
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