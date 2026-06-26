Фонд поддержки украинского транспорта: куда пойдут деньги

Во время Конференции по восстановлению URC-2026 украинская делегация согласовала договоренности о создании Фонда поддержки транспорта. Уже четыре страны готовы внести в него первые взносы.
Об этом в Телеграме сообщила пемьер-министр Юлия Свириденко.
«Финализовали договоренности о создании Фонда поддержки транспорта Украины. Одна из его ключевых задач — восстановление инфраструктуры и ускорение интеграции Украины в транспортную сеть ЕС», — говорится в сообщении.
Соответствующую декларацию подписали Министерство развития общин и территорий Украины, Министерство иностранных дел Литвы, Министерство климата Эстонии и Министерство сельских дел и инфраструктуры Швеции.
Какие страны
Партнеры объявили и о первых взносах. Литва, Швеция и Норвегия предоставят по 1 млн евро каждая, Эстония — 100 тыс. евро. Денежные средства будут направлены на реализацию пилотных проектов, определенных Украиной.
Куда пойдут деньги
Фонд будет финансировать ремонт и содержание транспортной инфраструктуры, закупку специализированной техники и оборудования, развитие автомобильной, железнодорожной, портовой, аэропортовой и пограничной инфраструктуры, а также усиление экспортных маршрутов.