Фонд госимущества выставил на приватизацию Ивано-Франковский котельно-сварочный завод — Finance.ua

Фонд госимущества выставил на приватизацию Ивано-Франковский котельно-сварочный завод Сегодня 17:15 — Фондовый рынок

Объявлен онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия «Ивано-Франковский котельно-сварочный завод». Торги пройдут в системе «Прозорро.Продажи» 26 сентября, ценовые предложения принимаются до 20:00 25 сентября.

Стартовая цена лота — 20,40 млн гривен без НДС.

Ивано-Франковский котельно-сварочный завод — государственное предприятие, специализирующееся на производстве котлов и радиаторов центрального отопления.

На 1 августа текущего года численность работников предприятия составляет 49 человек.

Адрес имущества: Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск, ул. Хриплинская, 11.

Объект находится в промышленной части Ивано-Франковска, неподалеку от центра, местной реки Быстрица Надворнянская, железной дороги и автомобильной трассы национального значения Н18, что делает объект приватизации перспективным для инвестирования с целью дальнейшего развития или релокации бизнеса.

В состав единого имущественного комплекса входят 31 единица недвижимого имущества (производственные, складские, административные, вспомогательные здания и сооружения) общей площадью 51 243,9 м², которые расположены по адресам:

г. Ивано-Франковск, ул. Хриплинская, 11;

г. Ивано-Франковск, ул. Лысенко, 2а.

Также на балансе предприятия находятся 22 единицы транспортных средств и спецтехники 1974−2003 годов выпуска и 667 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь, компьютерная и офисная техника и т. п. ).

Общая площадь двух земельных участков под комплексом составляет 14,3752 га.

По состоянию на 1 июля текущего года часть недвижимого имущества предприятия общей площадью 19 809,1 м передано в аренду. Предельный срок действия имеющихся договоров аренды — на период военного положения и 12 месяцев после прекращения или его отмены, но не дольше момента перехода права собственности на имущество.

На балансе ГП расположены объекты, не подлежащие приватизации:

автодорога от ул. Советской (Независимости) до ц. 1;

котельная;

нежилое помещение (подвал), являющееся защитным сооружением гражданской защиты.

Согласно установленным условиям продажи новый собственник обязан не допустить увольнения работников и погасить задолженности в течение 6 месяцев.

borgexpert По материалам:

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