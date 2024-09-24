Фонд госимущества выставил на приватизацию Ивано-Франковский котельно-сварочный завод — Finance.ua

Фонд госимущества выставил на приватизацию Ивано-Франковский котельно-сварочный завод
Объявлен онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия «Ивано-Франковский котельно-сварочный завод». Торги пройдут в системе «Прозорро.Продажи» 26 сентября, ценовые предложения принимаются до 20:00 25 сентября.
Стартовая цена лота — 20,40 млн гривен без НДС.
Ивано-Франковский котельно-сварочный завод — государственное предприятие, специализирующееся на производстве котлов и радиаторов центрального отопления.
На 1 августа текущего года численность работников предприятия составляет 49 человек.
Адрес имущества: Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск, ул. Хриплинская, 11.
Объект находится в промышленной части Ивано-Франковска, неподалеку от центра, местной реки Быстрица Надворнянская, железной дороги и автомобильной трассы национального значения Н18, что делает объект приватизации перспективным для инвестирования с целью дальнейшего развития или релокации бизнеса.
В состав единого имущественного комплекса входят 31 единица недвижимого имущества (производственные, складские, административные, вспомогательные здания и сооружения) общей площадью 51 243,9 м², которые расположены по адресам:
- г. Ивано-Франковск, ул. Хриплинская, 11;
- г. Ивано-Франковск, ул. Лысенко, 2а.
Также на балансе предприятия находятся 22 единицы транспортных средств и спецтехники 1974−2003 годов выпуска и 667 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь, компьютерная и офисная техника
и т. п.).
Общая площадь двух земельных участков под комплексом составляет 14,3752 га.
По состоянию на 1 июля текущего года часть недвижимого имущества предприятия общей площадью 19 809,1 м передано в аренду. Предельный срок действия имеющихся договоров аренды — на период военного положения и 12 месяцев после прекращения или его отмены, но не дольше момента перехода права собственности на имущество.
На балансе ГП расположены объекты, не подлежащие приватизации:
- автодорога от ул. Советской (Независимости) до ц. 1;
- котельная;
- нежилое помещение (подвал), являющееся защитным сооружением гражданской защиты.
Согласно установленным условиям продажи новый собственник обязан не допустить увольнения работников и погасить задолженности в течение 6 месяцев.
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