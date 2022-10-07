Фонд госимущества выставил на приватизацию еще шесть спиртзаводов — Finance.ua

Фонд госимущества выставил на приватизацию еще шесть спиртзаводов Сегодня 06:43 — Фондовый рынок

Фонд Государственного имущества объявил о проведении в октябре онлайновых аукционов по приватизации производственных мощностей еще шести государственных производителей спирта.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся на Prozorro.Продажи.

Так, 10 октября на аукцион будет выставлено отдельное имущество Борщевского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт» в Тернопольской области. Стартовая цена составляет 13,8 млн грн.

13 октября проведут аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП «Тростянецкий спиртовой завод» в Винницкой области. Стартовая цена — 44,1 млн грн.

Уже 17 октября состоятся торги по единому имущественному комплексу ГП «Барский спиртовой комбинат» в Винницкой области. Цена будет стартовать с 4,6 млн грн.

На следующий день, 18 октября, будет проведена приватизация единого имущественного комплекса ГП «Гайсинский спиртовый завод» в Винницкой области. Стартовая цена — 18,5 млн грн.

19 октября на торги выставят единый имущественный комплекс ГП «Юрковецкий спиртовой завод» в Винницкой области. Стартовая цена — 15,3 млн грн.

Также 21 октября будут приватизировать Залозецкое место осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт» в Тернопольской области. Стартовая цена — 30,8 млн грн.

В Фонде отметили, что условия приватизации спиртзаводов предусматривают обязательство нового собственника уплатить денежные средства в размере балансовой стоимости актива на счета ГП «Укрспирт» для погашения задолженности предприятия, в том числе на выплату долгов по заработной плате.

Условия приватизации других спиртовых мощностей — погашение долгов по зарплате и перед бюджетом, а также недопущение увольнения работников по инициативе нового собственника в течение 6 месяцев.

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