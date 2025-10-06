Фонд госимущества продал «Укрбуд» за 805 млн Сегодня 06:34

Фонд государственного имущества Украины завершил одно из самых заметных соглашений года — приватизацию государственной строительной компании «Укрбуд». Новым собственником предприятия стало ООО «Техно-онлайн», подписавшее договор купли-продажи через 3,5 месяца после проведения торгов.

Об этом сообщает «Коммерсант Украинский».

Стоимость сделки — 805 млн грн. Именно столько было предложено на электронном аукционе, который состоялся 18 июня 2025 года.

В ходе торгов соревновались 5 участников, что обусловило рост стоимости лота со стартовых — 262 646 000 гривен, до финальных — 805 001 000 гривен.

По данным ФГИУ, победителем торгов поначалу была компания «Петро ойл энд кемикалс» грузинского бизнесмена Давида Бежуашвили с предложением 805 млн грн. Однако 30 июня ее дисквалифицировали из-за связи с подсанкционными лицами. После этого право на приватизацию перешло в ООО «Техно-онлайн», которое предложило на 1 грн меньше.

Согласно условиям приватизации, новый собственник обязан:

сохранить главные виды деятельности компании;

погасить долги по заработной плате и перед бюджетом в течение шести месяцев;

не увольнять работников;

уплатить дивиденды государству за 2024−2025 годы.

Проданный объект включает:

88 зданий, сооружений и нежилых помещений;

17 земельных участков;

в Киеве — 19 объектов общей площадью более 27 тыс. кв. м;

также недвижимость во Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

Часть лотов состоит из комплексов сооружений, что увеличивает инвестиционную привлекательность актива.

Компания «Укрбуд» специализируется на проектировании промышленных и гражданских объектов, строительно-монтажных работах, а также подготовке и переподготовке рабочих кадров. В ее структуру входят 10 дочерних предприятий, включая проектные институты и учебные центры. Продажа актива может обеспечить дальнейшее развитие подготовки профессионалов для строительной отрасли.

Стоит отметить, что государственная компания «Укрбуд» не входит в состав одноименной корпорации и не связана с «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася.

Президентом госкорпорации «Укрбуд» в течение 2010−2016 годов был бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась. Он построил частный строительный бизнес, используя бренд государственной компании.

При этом «Строительная компания «Укрбуд», переданная на приватизацию, занималась преимущественно промышленным строительством.

В последние годы «Укрбуд» находился в законсервированном состоянии и почти не вел строительную деятельность, ограничиваясь сдачей недвижимости в аренду.

Комерсант український По материалам:

