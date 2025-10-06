Фонд госимущества продал «Укрбуд» за 805 млн

0 800 307 555
Фонд государственного имущества Украины завершил одно из самых заметных соглашений года — приватизацию государственной строительной компании «Укрбуд». Новым собственником предприятия стало ООО «Техно-онлайн», подписавшее договор купли-продажи через 3,5 месяца после проведения торгов.
Об этом сообщает «Коммерсант Украинский».
Стоимость сделки — 805 млн грн. Именно столько было предложено на электронном аукционе, который состоялся 18 июня 2025 года.
В ходе торгов соревновались 5 участников, что обусловило рост стоимости лота со стартовых — 262 646 000 гривен, до финальных — 805 001 000 гривен.
По данным ФГИУ, победителем торгов поначалу была компания «Петро ойл энд кемикалс» грузинского бизнесмена Давида Бежуашвили с предложением 805 млн грн. Однако 30 июня ее дисквалифицировали из-за связи с подсанкционными лицами. После этого право на приватизацию перешло в ООО «Техно-онлайн», которое предложило на 1 грн меньше.
Согласно условиям приватизации, новый собственник обязан:
  • сохранить главные виды деятельности компании;
  • погасить долги по заработной плате и перед бюджетом в течение шести месяцев;
  • не увольнять работников;
  • уплатить дивиденды государству за 2024−2025 годы.
Проданный объект включает:
  • 88 зданий, сооружений и нежилых помещений;
  • 17 земельных участков;
  • в Киеве — 19 объектов общей площадью более 27 тыс. кв. м;
  • также недвижимость во Львове, Харькове, Одессе и Днепре.
Часть лотов состоит из комплексов сооружений, что увеличивает инвестиционную привлекательность актива.
Компания «Укрбуд» специализируется на проектировании промышленных и гражданских объектов, строительно-монтажных работах, а также подготовке и переподготовке рабочих кадров. В ее структуру входят 10 дочерних предприятий, включая проектные институты и учебные центры. Продажа актива может обеспечить дальнейшее развитие подготовки профессионалов для строительной отрасли.
Стоит отметить, что государственная компания «Укрбуд» не входит в состав одноименной корпорации и не связана с «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася.
Президентом госкорпорации «Укрбуд» в течение 2010−2016 годов был бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась. Он построил частный строительный бизнес, используя бренд государственной компании.
При этом «Строительная компания «Укрбуд», переданная на приватизацию, занималась преимущественно промышленным строительством.
В последние годы «Укрбуд» находился в законсервированном состоянии и почти не вел строительную деятельность, ограничиваясь сдачей недвижимости в аренду.
По материалам:
Комерсант український
Инвестиции
