Фонд госимущества продал Объединенную горно-химическую компанию более чем за ₴3,9 миллиарда — Finance.ua

Фонд госимущества продал Объединенную горно-химическую компанию более чем за ₴3,9 миллиарда Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Фонд госимущества продал Объединенную горно-химическую компанию более чем за ₴3,9 миллиарда

Фонд государственного имущества Украины продал на приватизационном аукционе АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГКХ) за 3,93 млрд грн.

Об этом в Фейсбуке сообщил ФГИУ.

Команда Фонда государственного имущества Украины провела приватизационный онлайн-аукцион по продаже государственного пакета акций размером 100% уставного капитала АО «Объединенная горно-химическая компания». Выкуп прошел в электронной системе Prozorro. Победная предложенная ставка — 3 938 351 581 грн", — говорится в сообщении.

Победителем торгов стало ООО «Цемин Украина», владельцем которого является азербайджанский предприниматель Насиб Хасанов. В его холдинг «NEQSOL Holding» входят компании, работающие в сфере энергетики, телекоммуникаций, строительства и высоких технологий, в частности, Bakcell, Vodafone Украина, Azercell Telecom, Caucasus Online, Nobel Oil Group, Nobel Upstream и т. д.

ООО «Цемин Украина» стало единственным участником торгов по приватизации ОГКХ.

Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн грн. А также — оплатить долги по заработной плате и перед бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.

Укрінформ По материалам:

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