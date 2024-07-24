Фонд госимущества продал ГП «Буран» за 49 миллионов — Finance.ua

Фонд госимущества продал ГП «Буран» за 49 миллионов
Фонд государственного имущества реализовал на приватизационном аукционе научно-исследовательский институт «Буран». Покупатель должен уплатить ₴49 миллиона за объект и ₴9,8 миллиона НДС.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке.
«Государственное предприятие, специализирующееся на исследованиях и экспериментальной разработке в сфере естественных и технических наук, получит нового владельца и шанс на возрождение. Торги проходили в Prozorro. Продажи», — говорится в сообщении.
Помимо основной суммы, покупатель должен дополнительно уплатить 9,8 млн грн НДС. Общий экономический эффект может составить 58,8 млн грн.
Отмечается, что за объект приватизации соревновались 23 потенциальных покупателя, что способствовало росту цены в 119 раз. От стартовой — 413 тыс. грн без НДС до определенных 49 млн грн.
По условиям продажи новый собственник обязан не увольнять работников в течение 6 месяцев и уплатить долги предприятия.
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