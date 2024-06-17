Фонд госимущества обновил сайт «Кадровый резерв» — Finance.ua
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Фонд госимущества обновил сайт «Кадровый резерв»

Казна и Политика
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Фонд государственного имущества запустил обновленный сайт «Кадровый резерв», улучшающий процесс подбора руководителей и членов наблюдательных советов государственных компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Новые функции и усовершенствования создают интегрированную информационную систему, полезную как для кандидатов, так и для Фонда.
Система позволяет кандидатам легко регистрироваться, создавать информативные профили, откликаться на вакансии и получать персонализированные предложения в соответствии с их навыками, опытом и карьерными целями.
«Качественный кадровый потенциал является ключевым фактором успеха реформы корпоративного управления в государственном секторе. Благодаря обновленной системе „Кадрового резерва“ мы сможем эффективнее находить и назначать высококвалифицированных руководителей и членов наблюдательных советов», — подчеркнул глава Фонда Виталий Коваль.
Основные преимущества обновленной системы:
  • Легкость регистрации и создания профилей: кандидаты могут быстро зарегистрироваться, создать информативные профили и получать персонализированные предложения в соответствии с их навыками, опытом и карьерными целями.
  • Персональные кабинеты: кандидаты могут создавать расширенные профили, которые добавляются к кадровому резерву, что значительно упрощает процесс подачи заявок.
  • Удобный поиск вакансий: система позволяет найти подходящие вакансии и подать заявку в один клик.
  • Формирование кадрового резерва: кандидаты могут указать свои пожелания по отраслям и регионам, что облегчает процесс отбора.
  • Автоматизированные инструменты оценки: система предлагает эффективные инструменты для оценки и отбора кандидатов, отвечающих потребностям Фонда и его региональных отделений.
В настоящее время на сайте представлено 140 вакансий в государственных предприятиях и хозяйственных обществах в 17 отраслях. Больше всего — в сферах инженерных и научных услуг, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
По материалам:
Економічна Правда
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