Фонд госимущества обновил сайт «Кадровый резерв» — Finance.ua

Фонд госимущества обновил сайт «Кадровый резерв» Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Фонд государственного имущества запустил обновленный сайт «Кадровый резерв», улучшающий процесс подбора руководителей и членов наблюдательных советов государственных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Новые функции и усовершенствования создают интегрированную информационную систему, полезную как для кандидатов, так и для Фонда.

Система позволяет кандидатам легко регистрироваться, создавать информативные профили, откликаться на вакансии и получать персонализированные предложения в соответствии с их навыками, опытом и карьерными целями.

«Качественный кадровый потенциал является ключевым фактором успеха реформы корпоративного управления в государственном секторе. Благодаря обновленной системе „Кадрового резерва“ мы сможем эффективнее находить и назначать высококвалифицированных руководителей и членов наблюдательных советов», — подчеркнул глава Фонда Виталий Коваль.

Основные преимущества обновленной системы:

Легкость регистрации и создания профилей: кандидаты могут быстро зарегистрироваться, создать информативные профили и получать персонализированные предложения в соответствии с их навыками, опытом и карьерными целями.

Персональные кабинеты: кандидаты могут создавать расширенные профили, которые добавляются к кадровому резерву, что значительно упрощает процесс подачи заявок.

Удобный поиск вакансий: система позволяет найти подходящие вакансии и подать заявку в один клик.

Формирование кадрового резерва: кандидаты могут указать свои пожелания по отраслям и регионам, что облегчает процесс отбора.

Автоматизированные инструменты оценки: система предлагает эффективные инструменты для оценки и отбора кандидатов, отвечающих потребностям Фонда и его региональных отделений.

В настоящее время на сайте представлено 140 вакансий в государственных предприятиях и хозяйственных обществах в 17 отраслях. Больше всего — в сферах инженерных и научных услуг, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Економічна Правда По материалам:

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