Фонд госимущества на прошлой неделе привлек от приватизации ₴195,38 миллиона — Finance.ua

Фонд госимущества на прошлой неделе привлек от приватизации ₴195,38 миллиона Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Фонд государственного имущества Украины провел 14−18 апреля 17 успешных аукционов по приватизации, на которых привлек ₴195,38 миллиона.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба ФГИУ.

«На прошлой неделе команда Фонда государственного имущества Украины провела 17 успешных онлайн- аукционов по приватизации на сумму 195,38 миллиона. Все торги проходили в электронной системе Prozorro. В общей сложности за лоты соревновались 92 участника, то есть в среднем на лот приходилось 5,41 желающих получить в собственность объекты», — говорится в сообщении.

Самым дорогим лотом на прошлой неделе стал объект незавершенного строительства — детская уронефрологическая клиника ГУ «Институт урологии имени академика О.Ф. Возианова НАМН Украины» в Киеве. В аукционе приняли участие 17 потенциальных инвесторов. Финальная цена объекта составила ₴111 миллионов. Кроме того, победитель дополнительно должен уплатить ₴22,2 миллиона НДС, поэтому общий экономический эффект может составить ₴133,2 миллиона.

На этой неделе команда ФГИУ планирует провести 33 онлайн-аукциона по приватизации.

Как сообщалось, по итогам 19 успешных аукционов 7−11 апреля Фонд государственного имущества Украины привлек ₴220,8 миллиона.

Укрінформ По материалам:

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