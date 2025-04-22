Фонд госимущества на прошлой неделе привлек от приватизации ₴195,38 миллиона — Finance.ua
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Фонд госимущества на прошлой неделе привлек от приватизации ₴195,38 миллиона

Казна и Политика
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Фонд государственного имущества Украины провел 14−18 апреля 17 успешных аукционов по приватизации, на которых привлек ₴195,38 миллиона.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба ФГИУ.
«На прошлой неделе команда Фонда государственного имущества Украины провела 17 успешных онлайн-аукционов по приватизации на сумму 195,38 миллиона. Все торги проходили в электронной системе Prozorro. В общей сложности за лоты соревновались 92 участника, то есть в среднем на лот приходилось 5,41 желающих получить в собственность объекты», — говорится в сообщении.
Самым дорогим лотом на прошлой неделе стал объект незавершенного строительства — детская уронефрологическая клиника ГУ «Институт урологии имени академика О.Ф. Возианова НАМН Украины» в Киеве. В аукционе приняли участие 17 потенциальных инвесторов. Финальная цена объекта составила ₴111 миллионов. Кроме того, победитель дополнительно должен уплатить ₴22,2 миллиона НДС, поэтому общий экономический эффект может составить ₴133,2 миллиона.
На этой неделе команда ФГИУ планирует провести 33 онлайн-аукциона по приватизации.
Как сообщалось, по итогам 19 успешных аукционов 7−11 апреля Фонд государственного имущества Украины привлек ₴220,8 миллиона.
По материалам:
Укрінформ
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