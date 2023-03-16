Фонд госимущества меняет руководителей на 65 госпредприятиях — Finance.ua

Фонд госимущества меняет руководителей на 65 госпредприятиях Сегодня 19:35 — Казна и Политика

Фонд госимущества меняет руководителей на 65 госпредприятиях

Фонд госимущества сменит руководителей на 65 государственных предприятиях по результатам финансово-экономического анализа предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook

«Менеджмент уже сменили на 22 предприятиях, по 20 ожидаем согласования от местных военных администраций. Кроме этого, на двух предприятиях частично изменили состав наблюдательных советов», — говорится в сообщении.

Также ФГИ передал в Службу безопасности Украины и НАБУ материалы по результатам аудита деятельности АО «Объединенная горно-химическая компания» в течение 2022 года.

По результатам этого аудита Фонд уволил и.о. главы правления АО «ОГХК» Владислава Иткина, напомнили в Фонде.

«Эффективные руководители госпредприятий — это возможность для развития экономики, повышения конкурентоспособности и обеспечения рыночных зарплат на предприятиях. Работаем ради этой цели», — заявили в Фонде.

Напомним, Фонд госимущества начинает увольнять недобросовестных руководителей предприятий по результатам анализа финансово-экономического состояния компаний.

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Економічна Правда По материалам:

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