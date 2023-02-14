Фонд госимущества меняет руководителей на 47 госпредприятиях — Finance.ua

Фонд госимущества меняет руководителей на 47 госпредприятиях Вчера 16:16

Фонд госимущества начинает увольнять недобросовестных руководителей предприятий по результатам анализа финансово-экономического состояния компаний.

Об этом заявил заместитель председателя ФГИУ Дмитрий Клименков на телемарафоне, сообщает пресс-служба Фонда.

По словам Клименкова, на семи предприятиях фонд уже сменил руководителей, а в отношении еще 40-ти ожидается согласование со стороны местных военных администраций.

«Смена менеджмента — результат анализа финансово-экономического состояния предприятий, который начала новая команда Фонда госимущества во главе с Рустемом Умеровым», — добавили в ФГИУ.

По словам Клименкова, на сегодняшний день в управлении ФГИУ передается 2400 предприятий, большинство из которых было передано фонду недавно.

«Мы проанализировали состояние предприятий, выплачивают ли людям зарплаты, приносят ли доходы в бюджет», — рассказал он.

По его словам, анализ показал, что на большинстве проанализированных госпредприятий не выполняются финансово-экономические планы, они приносят убытки.

«Наша цель — наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно, без использования серых схем. Начинаем очистку Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров», — заявил Клименков.

Отмечается, что ФГИ уже ищет новых менеджеров для госпредприятий.

Чтобы подать кандидатуру на замещение вакантной должности, Фонд планирует ввести онлайн-форму.

"После этого ФГИ вместе с НАБУ проведет проверку кандидатов и по результатам собеседований будет принимать решения, добавили в Фонде.

«Это сделает назначение прозрачным и открытым для всех», — рассказал Клименков.

По его словам, для новых руководителей ФГИ разработал KPI, чтобы они должным образом подготовили госпредприятия к будущей приватизации по самой высокой цене.

Економічна Правда По материалам:

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