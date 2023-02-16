Фонд гарантирования завершил семилетнюю ликвидацию банка «Премиум» — Finance.ua
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Фонд гарантирования завершил семилетнюю ликвидацию банка «Премиум»

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию ПАО «Коммерческий банк Премиум».
Как отмечается в сообщении Фонда, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора банка «Премиум» завершены.
«7 февраля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО КБ ПРЕМИУМ как юридического лица», — говорится в сообщении.
«Ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован», — отметили в Фонде.

Справка Finance.ua:

  • банк «Премиум» работал на рынке Украины с 2007 года;
  • 11 февраля 2016 года Национальный банк Украины решил ликвидировать банк «Премиум» по ускоренной процедуре, без введения временной администрации, из-за нарушения банком законодательства в сфере финансового мониторинга;
  • 15 июля 2020 г. Верховный суд признал незаконной ликвидацию банка «Премиум»;
  • ВСУ отказал по кассационной жалобе Нацбанка против банка «Премиум» и постановил отменить решение регулятора о ликвидации банка, а также отменить решение ФГВФО о начале ликвидационной процедуры.
По материалам:
УНІАН
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