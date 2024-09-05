Фонд гарантирования завершил ликвидацию Златобанка — Finance.ua

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Фонд гарантирования завершил ликвидацию Златобанка

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования завершил ликвидацию Златобанка
Фонд гарантирования завершил ликвидацию Златобанка
В понедельник, 2 сентября, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц утвердила ликвидационный баланс и отчет по выполнению ликвидационной процедуры ПАО «Златобанк» (решение № 923).
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что, согласно ч. 3 ст. 28 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка. Согласно части третьей статьи 53 этого же Закона, с момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной.

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Следовательно, со 2 сентября 2024 г. прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам АО «Златобанк», а ликвидационная процедура считается завершенной.
За период ликвидации вкладчикам АО «Златобанк» было выплачено более 866,4 млн грн гарантированного возмещения.
Согласно ст. 52 закона, требования кредиторов, оставшиеся неудовлетворенными вследствие ликвидации банка и продажи его активов на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными.
Кроме того, фонд закрыл накопительный счет АО «Златобанк». Все реквизиты счета недействительны, и платежи на него больше не принимаются.
По материалам:
Finance.ua
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