Фонд гарантирования выставляет на повторные торги кредиты «Укрстройинвестбанка» — Finance.ua
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Фонд гарантирования выставляет на повторные торги кредиты «Укрстройинвестбанка»

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторных торгах активы «Укрстройинвестбанка», включая права требования по кредитным договорам с залогом в виде туристических апартаментов в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
«18 сентября в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО „Укрстройинвестбанк“. На торги в составе лота GL16N026539 выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения выполнения обязательств перед банком оформлена недвижимость туристического назначения премиум-класса в Одессе — номера-апартаменты с кухней в одном из современных туристических комплексов в курортном районе «Аркадия» на морском побережье, а именно: 11, 12 и технический этажи 16-этажного дома общей площадью 1080,5 кв.
По материалам:
Finance.ua
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