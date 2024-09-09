Фонд гарантирования выставляет на повторные торги кредиты «Укрстройинвестбанка» — Finance.ua

Фонд гарантирования выставляет на повторные торги кредиты «Укрстройинвестбанка» Сегодня 14:31 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторных торгах активы «Укрстройинвестбанка», включая права требования по кредитным договорам с залогом в виде туристических апартаментов в Одессе.

«18 сентября в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО „Укрстройинвестбанк“. На торги в составе лота GL16N026539 выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения выполнения обязательств перед банком оформлена недвижимость туристического назначения премиум-класса в Одессе — номера-апартаменты с кухней в одном из современных туристических комплексов в курортном районе «Аркадия» на морском побережье, а именно: 11, 12 и технический этажи 16-этажного дома общей площадью 1080,5 кв.

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